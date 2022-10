Las autoridades animan a personas de todos los orígenes a participar en el censo de 2021 para no ser “invisibles”

Presented by Esther Lozano

La encuesta del Censo de 2021 en Australia se llevará a cabo el 10 de agosto, pero ya se está contratando personal capacitado especializado y de diversos orígenes étnicos para interactuar con las comunidades multiculturales de Australia y prepararlas para la encuesta más grande del país.





Se espera que mientras más australianos multiculturales participen, obtendrán en sus comunidades mejores servicios y más personalizados.





Puntos destacados:





Las cifras del último censo revelaron que casi la mitad de los australianos habían nacido en el extranjero o tenían uno o ambos padres nacidos en el extranjero.

La oficina del censo ha convertido en una prioridad contratar representantes de diversos orígenes étnicos para animar a participar en el censo.

La información del censo es confidencial y no se comparte con nadie más. Los datos recogidos ayudan al gobierno a distribuir recursos acorde con las necesidades de la población.

Docenas de australianos de diversos orígenes han sido contratados como gerentes de participación de comunidades diversas en todo el país para ayudar a conectarse con todos los grupos.





Se ofrecerán miles de puestos más en las próximas semanas para ayudar con la gigantesca tarea del censo.











La recién nombrada gerente de participación del Censo, Saga Selsby, entiende de primera mano la dificultad que supone alentar a algunas comunidades a completar el censo.





Ella explica que en los 35 años que ha vivido en Australia después de emigrar de Samoa, ella misma nunca completó el censo.





Pero su punto de vista cambió cuando comenzó a darse cuenta de que sin datos del censo, la comunidad de Pasifika en Gold Coast se estaba quedando sin servicios vitales, desde grupos de jóvenes hasta viviendas asequibles.





Ella sintió que eran "invisibles".





"Me di cuenta de que no hay muchos servicios disponibles para mi comunidad en particular y veo a los jóvenes que tienen problemas con la identidad, veo a grupos culturales que luchan por poder obtener algún tipo de financiación para ayudar con esto.", explica Sanga a SBS.





“Necesitamos una voz. Todo el mundo necesita una voz en la comunidad. Cada estadística cuenta una historia y para que el gobierno escuche, necesitan saber que nuestros grupos comunitarios existen."





Aumenta la diversidad en Australia

Una de las conclusiones más importantes del último censo de 2016 fue la rapidez con que aumentaba la diversidad.





Las cifras revelaron que casi la mitad de los australianos habían nacido en el extranjero o tenían uno o ambos padres nacidos en el extranjero.





Es por eso que la oficina del censo ha convertido en una prioridad contratar representantes de diversos orígenes étnicos, como Selsby, quienes ya son fuentes confiables en su comunidad, conocen el idioma y son conscientes de las sensibilidades culturales.





La directora de Estrategias Inclusivas del Censo, Georgia Chapman, dice que el papel de los oficiales de participación comunitaria es imperativo para comprender lo que cada comunidad local necesita a la hora de distribuir la información del censo.





"Su función es salir y comenzar a conversar sobre el censo y comprender lo que está sucediendo a nivel de ese estado y territorio y ayudarnos a adaptar esas soluciones a medida que tendremos que implementar para asegurarnos de que el censo sea lo más fácil posible y para que la gente participe."





Las estadísticas también muestran que los australianos de orígenes multiculturales son más tendentes a no completar el censo.











Christine Boonstra, quien es la gerente estatal del censo multicultural en Tasmania, dice que esto se debe a varias razones y difiere de una comunidad a otra.





“Algunas de las razones por las que las personas de origen diverso pueden no querer participar en el censo son por razones muy obvias, por no comprender qué es el censo y su relevancia para ellos.





“Por ejemplo, si soy un estudiante internacional aquí estudiando, o si soy un trabajador migrante con una visa temporal, es posible que ni siquiera sepa que tengo que completarlo, por lo que eso es un verdadero desafío."





La barrera de la confianza

Algunas personas pueden tener problemas con dar información personal al gobierno, especialmente aquellos que han emigrado de un país donde el gobierno puede usar su información personal en su contra.





Los administradores del censo trabajarán con el sector comunitario utilizando un enfoque de varios niveles a medida que se acerque la fecha de la encuesta del censo.





Habrá sesiones para completar el formulario en todo el país para brindar apoyo cara a cara, incluso en centros de recursos para migrantes y centros comunitarios.





Las bibliotecas locales también utilizan los datos del censo para comprender qué idiomas se hablan en la comunidad, así como los supermercados para almacenar productos que a sus residentes les gustaría tener.





También ayuda a informar dónde celebrar grupos de juegos de niños en diferentes idiomas, e incluso los clubes de fútbol locales utilizan los datos del censo para crear programas deportivos inclusivos.





Para la Sra. Selsby, los beneficios son ilimitados y está decidida a que comunidades como la suya cosechen las recompensas.





"Si deseas que el gobierno escuche y se dé cuenta de que nuestra gente existe, y que necesitamos la ayuda y los servicios, entonces debes completar el censo y hacerlo correctamente."





