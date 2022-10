Latina sufre discriminación por su nacionalidad al intentar alquilar habitación en Australia

By Claudianna Blanco, Claudio Vasquez

"Me sentí rechazada y triste, y que por esa razón, ser mexicana, no pueda compartir una casa."





Viry es una joven mexicana residente en Camberra, quien expresa con estas palabras sus sentimientos luego de vivir una experiencia que ella considera como discriminatoria contra su persona.





La joven se encontraba buscando una habitación en una casa compartida en la capital de Australia cuando dos residentes australianas declinaron aceptarla como compañera de vivienda en la casa que ella consideraba perfecta para vivir.





Puntos destacados:

Una joven mexicana residente en Camberra sintió que la discriminaron por su nacionalidad luego de ser rechazada su postulación para alquilar una habitación en una vivienda compartida.

Una investigación de la revista Choice afirma que existe una discriminación generalizada en el mercado de alquileres en Australia.

Según la Ley de discriminación racial de 1975, en Australia es ilegal discriminar una solicitud de alquiler por razones de raza, nacionalidad, edad o género.

Después de haber estado buscando en varias páginas de internet la casa ideal, en la cual pudiera compartir con gente que apreciara su alegría y sus dotes culinarias, Viry creyó haberla encontrado y por eso decidió comunicarse con la persona que había publicado el aviso.





“Les mandé un mensaje larguísimo describiendo quién soy yo, qué hago y mencioné que soy mexicana”, cuenta Viry a SBS Spanish.





Sin embargo, la respuesta a su solicitud no fue la que esperaba, y no simplemente porque su propuesta haya sido rechazada, sino por las razones que las residentes australianas de la casa argumentaron para no aceptarla.





"En el mensaje de vuelta me respondieron que: 'es que sabes qué, me recordó la otra housemate que no podemos ninguna de las dos por seguridad de trabajo tener a alguien que no sea de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido o Australia'”.





Las dos personas que vivían en la casa argumentaron que por trabajar en el Departamento de Defensa de Australia, solo podían cohabitar con personas de ciertas nacionalidad, entre las cuales no estaba México.





Captura de pantalla de la conversación entre Viry y las residentes que rechazaron su postulación. Source: Supplied





Al recibir este mensaje, Viry tuvo la impresión de que le estaban mintiendo.





“Me sorprendió bastante y le dije que estoy sin palabras. La verdad nunca había escuchado algo así antes. Y conozco a gente que trabaja para Defensa, Inteligencia y nunca he escuchado algo así. Conozco latinos que tienen la ciudadanía y trabajan para altos rangos del gobierno federal y viven con otros latinos que no son ciudadanos y nunca han tenido un problema. Realmente eso no es cierto. De inmediato supe que era una mentira", afirma Viry.





El instinto de Viry era correcto. SBS Spanish constató con el Departamento de Defensa de Australia que no existe ninguna regla que impida a los servidores públicos vivir con personas de otras nacionalidades.





La única regla al respecto indica que la Agencia Australiana de Investigación de Seguridad del Gobierno (AGSVA), solicita detalles como el nombre, fecha de nacimiento y nacionalidad de todas las personas que cohabiten con un servidor público o alto funcionario que tenga acceso a documentos o información clasificados de alta seguridad.





Source: Supplied





La residente australiana insistió que su argumento era verdadero y Viry decidió no perseverar.





Le dije gracias y no quise hablar con ella. Me pareció que estaba mintiendo y que estaba siendo un poquito racista.

Se intentó contactar a las residentes australianas que rechazaron la solicitud de Viry, sin embargo, declinaron ofrecer su versión de los hechos.





Según la Ley de Discriminación Racial de 1975, en Australia es ilegal discriminar una solicitud de alquiler por razones de raza, nacionalidad, edad o género.





Sin embargo, no es ilegal si se trata de un alojamiento compartido con el propietario o un pariente cercano del propietario del inmueble, y dependiendo de cuántas personas están compartiendo el espacio.





No obstante, en la práctica, hay muchos casos de discriminación sobre la base del origen étnico.





Según una investigación de la revista Choice , una publicación que se dedica a estudiar asuntos que afectan a los consumidores, en el mercado de alquileres en Australia existe una discriminación generalizada por distintos motivos, entre ellos raciales.





A pesar de la experiencia de discriminación y rechazo que Viry sintió, a la que se suma otra experiencia de abuso laboral que sufrió en el pasado en este país, la joven mexicana considera que solo algunos australianos son racistas.





"No todos son así. Yo conozco australianos muy lindos. Después de esto he tenido mucho apoyo y hay australianos que se disculpan. Aunque todavía hay un número grande de australianos que discriminan", dice Viry.











Messages received by Viry after the ABC article. Source: Supplied





El caso de Viry despertó indignación y vergüenza entre sus amigos australianos. Su experiencia de discriminación incluso atrajo el interés de un reportero de la ABC en Camberra, quién publicó su historia para crear conciencia sobre este tipo de casos y el impacto que tiene en las personas que lo sufren.





Tras la publicación del artículo, Viry recibió muchos mensajes de apoyo y solidaridad, incluso de personas desconocidas, felicitándola por su valentía al contar públicamente su experiencia.





La joven mexicana cree que es importante denunciar estos casos para que se visibilicen y no vuelvan a ocurrir con ninguna persona.





"Extiendo una invitación a más gente que ha vivido una experiencia así para que lo diga, que lo comparta, que estas cosas se tienen que exponer y crear consciencia. Es importante hablar para hacer un cambio", concluye Viry.





Las personas en Australia que hayan sido rechazadas en una solicitud de arrendamiento, o hayan sido tratadas de manera desfavorable por un agente de bienes raíces o por un propietario de una vivienda por motivos de edad, discapacidad, raza, sexo, orientación sexual, estado civil, embarazo o responsabilidades como cuidador, pueden presentar una queja ante la Comisión Australiana para los Derechos Humanos.





Cada estado y territorio en Australia tiene una oficina que vela también porque se cumplan las leyes relacionadas a este tipo de casos.





