“¡Lo logré! ¡Pasé!” La historia de una estudiante internacional que llegó a Australia en “el peor momento”

Daniela Díaz Leane llegó a Australia a comienzos del 2020, con su maleta cargada de sueños y un cambio de vida que parecía ideal. Pero lo que encontró no fue precisamente la panacea de su vida… O por lo menos, no en ese momento.





Australia se consumía literalmente en llamas, en una de sus peores temporadas de incendios forestales, que duró cerca de un semestre, destruyó un área forestal de 11 millones de hectáreas, dejó un saldo de 33 fallecidos y millones de animales muertos.





“Not a good picture”, diría Daniela, practicando su nuevo idioma, sin poder presagiar que, en pocos días, aprendería también palabras como “lockdown”, “pandemic”, “restrictions”, aunque también “resilience” y “purpose”.





“Fue bastante retador para mí”, relata la joven, graduada en Colombia como psicóloga infantil. “Cuando tú dejas un país atrás, sabes lo que tienes que asumir, sabes que lo que se viene no es fácil y que debes sacar fuerzas de donde sea... Pero llegas y te encuentras, con la barrera del idioma, tu barrera de no conocer a nadie, incendios forestales, lockdown…” recuerda Daniela, a quien le frustraba la perspectiva de estar viviendo en un país hermoso que no podía visitar, debido a las restricciones de desplazamiento impuestas por la pandemia.





Daniela confiesa que es una viajera de corazón, con pasión por las motos y muchas esperanzas de viajar y recorrer el nuevo país. “Ahí las tengo. Todavía en espera, porque no he podido”, revela, y agrega que quisiera también “tener más interacción cultural” para disfrutar la diversidad étnica de Australia.





Eso también se frustró con la imposibilidad de asistir a clases presenciales, lo que aumentó su presión psicológica y emocional, llevándola en pocos meses a caer en un estado depresivo.





“Al principio noté los síntomas... Dormía más de 11 horas, no comía, lloraba sin causa aparente”, relata. “Sentía que no estaba haciendo nada, que mi profesión se había quedado allá, relegada, que no me contrataban para nada, aunque había pasado miles de hojas de vida. Extrañaba mis amigos en Colombia, mi mamá, mi familia en general”.





Fue bastante duro, pero ahora miro atrás. Ha pasado un año y digo: Ay, Dios mío, ¡lo logré! ¡Pasé, pasé!

Para Daniela, la palabra clave en este proceso es resiliencia. Se mudó de Sídney a Melbourne y un día en el tren conoció a otra compatriota en similares condiciones. Decidieron entonces unir fuerzas y conocimientos y crear un material educativo para niños que tuviera un “propósito”. Así nació Purpose Books .





“Queríamos usar esa palabra justamente: propósito. Que haya una finalidad. Al principio fue acerca de conductas como lavarse las manos, cepillarse los dientes, y ahora, en este momento, son los valores como la pertenencia y el sentido de identidad”, explica la psicóloga infantil.





Source: Provided by Daniela Diaz





"Para mí el hecho de saber que, por más golpes que me da la vida o que no fue como yo esperaba, yo vuelvo a ponerme de frente y digo: ¿Qué es lo otro que me trae la vida? ¿Cuál es la siguiente meta entonces?"





Cuando Daniela logró encontrar su lugar en Australia, comenzó a recibir las noticias provenientes de su país natal, Colombia, donde una revuelta social que estalló el 28 de abril, ha dejado cerca de un centenar de muertos y un país sumido en un caos político y económico, al que se suman los devastadores efectos de la pandemia.





De ahí nació el más reciente proyecto de Purpose Books : “ABCDario Lationamericano”.





Yo soy una convencida de que estando acá afuera, en el extranjero, podemos mostrarles a las personas qué es lo que somos nosotros, lo que es Latinoamérica en general.

Además de su propósito de exponer a los extranjeros las cosas positivas de Colombia y Latinoamérica, Daniela tiene como objetivo también a los hijos de latinoamericanos, que han nacido en el extranjero.





Source: Provided by Daniela Diaz





“Para que los papás latinos que tuvieron que emigrar, igual conserven las raíces y les muestren a sus hijos el sentido de pertenencia”, dice la psicóloga a SBS Spanish. “Usted pertenece a su tierra, a Latinoamérica... usted pertenece a ellos, el español, las raíces indígenas, los bailes, la música, todo eso le pertenece a usted y usted le pertenece a eso”.





Más allá de que usted hablé inglés en este momento, de que esté en un país con una mejor calidad de vida, las raíces no se pueden olvidar y no se pueden quedar atrás.

Daniela reconoce que su mayor habilidad es lograr un fácil acercamiento con los niños. “Es un don que tengo”, dice con orgullo. Por eso se ha comprometido con la publicación de textos dirigidos básicamente a la educación infantil.





Source: Provided by Daniela Diaz





Su próximo proyecto verá la luz en pocas semanas, con la publicación de “Igual que tú/ Just like you”, un libro que habla de diferencias como el idioma, la raza, el género y condiciones físicas y psicológicas.





Para escuchar la entrevista completa con Daniela Díaz, pulsa arriba en la imagen principal.





