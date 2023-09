Lo que significa no tener hijos en una cultura obsesionada con la maternidad

Miriam Aguilar, Concepción Peralta y Judy Graham no se conocen entre sí, pero ellas tienen algo en común. Las tres, en distintos contextos, tuvieron que enfrentar una revelación muy dolorosa: no serían madres, no por decisión propia, sino debido a sus circunstancias.





Esta es una realidad cada vez más común entre mujeres mayores de 40 años. Las cifras cambian dependiendo del país o la cultura, pero el promedio mundial indica que una de cada cinco mujeres no tendrá hijos al final de su vida reproductiva.





El 90 por ciento de ellas los ha deseado, pero por alguna razón ajena a su control no ha ocurrido.





Entre las circunstancias se mencionan problemas de fertilidad, una situación laboral poco propicia para tener hijos, causas socioeconómicas, alguna enfermedad o la ausencia de una pareja, solo por mencionar algunas.



Source: Getty / Getty Images Lo cierto es que en Australia y en el mundo existe una creciente comunidad “sin hijos, no por elección propia”; una realidad de la que nadie habla, algo que se ha convertido en el gran tabú de la maternidad y en la que a veces es difícil navegar cuando se vive en una sociedad pro natalismo.



La “no maternidad por circunstancias”

Con el desarrollo de la ciencia hoy en día las mujeres pueden tener más control sobre su sexualidad, su fertilidad y elegir cuándo tener hijos o simplemente no tenerlos.





Pero hay una gran diferencia entre no tener hijos por decisión propia y no tener hijos por circunstancias fuera del control de la persona.





Enfrentar la revelación de que no se tendrá un hijo aún deseándolo trae miedo, rabia, tristeza, en ocasiones incluso vergüenza, y mucho dolor. Sobre todo por las expectativas sociales.



Te puede interesar: Endometriosis, una de cada 10 mujeres en el mundo la padece

Es por eso que muchas mujeres están trabajando para visibilizar lo que se conoce como la “no maternidad por circunstancias”, o “mujeres sin hijos no por elección propia”, y así derribar el tabú más grande de la maternidad.





“Yo intenté ser madre durante 8 años junto a mi pareja. Tuvimos cuatro embarazos que acabaron en pérdidas gestacionales tempranas. Todo ese proceso lo llevé en silencio. Se lo conté a muy pocas personas. Yo sentía mucha vergüenza, mucha culpa. No me sentía cómoda hablando de del tema”, comenta Miriam Aguilar, una mujer española que quedó embarazada por primera vez a los 33 años, pero que después de varias pérdidas dejó de intentarlo a los 41.





En entrevista con SBS Audio – Australia en Español, ella asegura que si bien sintió miedo al tomar la decisión de parar, también experimentó una sensación de liberación y por primera vez se permitió iniciar un duelo.



Las mujeres son valiosas con o sin hijos

De acuerdo con Miriam, y en esto coinciden las tres entrevistadas, hay algo que impide llevar el proceso de aceptación de una manera integral.





Por un lado, la “no maternidad por circunstancias” es un concepto que no está socializado, nadie habla de ello, es un tabú.





Por otra parte, la idea de que una mujer tiene que ser madre para cumplir su rol social, aún está muy generalizada.





Yo creo que sigue estando muy presente el binomio: mujer es igual a madre. También creo que en el colectivo imaginario pensamos que [tener un hijo] es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Miriam Aguilar





"O sea, lo mejor que le puede pasar a una pareja, pero sobre todo, lo mejor que le puede pasar a una mujer. Tener un hijo es lo máximo a lo que puede aspirar una mujer. Entonces, el hecho de no conseguirlo te convierte directamente, socialmente, en una fracasada”, explica Miriam Aguilar.



La incomprensión social de la “no maternidad por circunstancias”, la falta de espacios para hablar del tema y la invalidación de esta pérdida, es algo que también le ocurrió a la australiana Judy Graham, quien tras no encontrar a la pareja adecuada para procrear un hijo y con un diagnóstico de endometriosis, a los 42 años, muy a su pesar, aceptó la idea de no ser madre. Pero no encontró con quién hablar de ello.





“ Creo que el dolor que experimentan las mujeres que no tienen hijos, no por elección, a menudo no se reconoce por completo y, por lo tanto, es posible que las propias mujeres ni siquiera se den cuenta de que están en duelo. Entonces, tenemos que hablar sobre el hecho de que la falta de hijos implica dolor y pérdida. Porque no podemos hacer el duelo si no nombramos por lo que estamos sufriendo”, detalla la australiana.





Judy Graham afirma que para hablar de la “no maternidad por circunstancias”, es necesario empezar por cuestionar el rol de la mujer en la sociedad.





Quizá una de las reglas básicas para todas nuestras comunidades podría ser: ajustar nuestras expectativas sobre las mujeres, sin importar si tienen hijos o no. Judy Graham

Y es que la presión social sobre tener hijos es algo que puede ser muy doloroso, coinciden las entrevistadas.





“Cuando me preguntaban —porque a mí me preguntó mucha gente, durante muchos años— yo decía que no quería [tener hijos].Porque era una manera de acabar con esa conversación”, comenta Aguilar.



Mujeres famosas teniendo hijos después de los 40 años

Si bien los estereotipos han evolucionado un poco respecto a los roles de la mujer en la sociedad, en el tema de la maternidad, la regla casi no ha cambiado.





La industria del entretenimiento juega un papel importante en esta situación. Ver a una mujer profesional exitosa es cada vez más común. Pero siempre será más celebrado si esa mujer le suma un hijo a su éxito profesional.



Actriz mexicana Salma Hayek Credit: Invision Mujeres famosas teniendo hijos después de los 40 años es algo que se muestra como posible, una alternativa disponible para la que quiera. Sin embargo, como señala Concepción Peralta, pocas veces se muestran los detalles.





La cuestión es que no sabemos cómo es que ellas lo lograron, porque de eso no se habla. No se habla de todo lo que tuvieron que pasar. Cuánto les costó, monetaria y emocionalmente. Concepción Peralta.

"Y bueno, tenemos a una industria que se está haciendo millonaria. Que cada día atiende a más mujeres en esta situación y ellos felices porque sigamos pensando que después de los 40 lo vamos a lograr”, explica Peralta.





Estas tres mujeres también coinciden en que si bien poner este tema sobre la mesa es importante a nivel de la salud mental de las mujeres, también lo es por el impacto económico que esta situación muchas veces arrastra.





Cada vez son más las mujeres que acuden a las clínicas de reproducción asistida con altas expectativas y sin ponderar que muchas veces las tazas de éxito se basan en repetir varios tratamientos.



Círculos de acompañamiento

Judy Graham y Miriam Aguilar han tomado control de esta situación, y junto con otras mujeres alrededor del mundo, han emprendido proyectos para visibilizar la “no maternidad por circunstancias”, crear círculos de acompañamiento, hablar de su impacto —tanto personal como social— y ayudar a la sociedad a entender que el rol de la mujer no se reduce solo a la maternidad.





“ Es esta percepción de que las mujeres que no tienen hijos tal vez algo anda mal con ellas y entonces sentimos lástima por ellas. Y esta es una de las cosas que realmente impide que las mujeres hablen. Porque no quieren que sientan lástima por ellas.





“Creo que una de las cosas que puede ayudar es la percepción de las mujeres sin hijos. Necesitamos mostrar los modelos a seguir de las mujeres sin hijos. Necesitamos señalar estos ejemplos y mostrar que las mujeres sin hijos en realidad contribuyen mucho. Y a medida que destacamos los logros de las mujeres sin hijos, mostrar cuán capaces son y que no necesitan ser compadecidas”, enfatiza Judy Graham.



Te puede interesar: Las mujeres que elijen no tener hijos, por el cambio climático

Graham, con su proyecto Womenhood , ha creado en Australia una comunidad para las mujeres sin hijos por circunstancias. En su trabajo como terapeuta especializada ofrece ayuda individual, organiza grupos de apoyo y talleres, y además facilita información sobre el tema. Miriam Aguilar tiene un proyecto similar en España .





Ambas coinciden en que es importante hablar de esta experiencia con mujeres que se encuentran circunstancias similares y en una comunidad en la que la persona se sienta segura.





También enfatizan en la importancia de contar con información clara y profesional. Y aconsejan que si la persona decide acudir a una terapia, pregunte si se cuenta con experiencia en apoyo a mujeres sin hijos no por elección propia.





Adultos sin hijos es una tendencia que va en aumento, pero no todas estas personas lo han decidido así. Quizá es momento de hablar de lo que significa no tener hijos en una cultura obsesionada con la maternidad.





Si esta información te ha causado inquietud o preocupación, puedes solicitar ayuda en los servicios:





Beyond blue 1300 22 4636



Lifeline 13 11 14