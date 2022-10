Luis Buñuel, un cineasta imprescindible en tiempos donde se cuestiona qué es la libertad

Tras años de investigación, recopilación de materiales y conceptualización del Centro Buñuel Calanda, en España, el cineasta Javier Espada se dio a la tarea de transformar todo ese trabajo en un documental para ofrecer al mundo un mapa visual de quién era y cómo era el proceso creativo del genio aragonés, Luis Buñuel.





“Buñuel, un cineasta surrealista”, es un documental que escudriña en la evolución creativa de Buñuel y comparte con el mundo piezas y momentos claves del trabajo de un genio insustituible, cuya influencia significativa aún se puede sentir en todas las artes.





Célebre por sus imágenes provocadoras y transgresoras, desde sus primeras colaboraciones con Salvador Dalí en películas como Un Perro Andaluz, con la icónica secuencia de un hombre seccionando el ojo de una mujer, Luis Buñuel es un artista más vigente que nunca, de acuerdo con Javier Espada, ya que en toda su obra el tema central es la libertad.





Advertisement

Puntos destacados:

“Buñuel, un cineasta surrealista” es un documental que se presenta por primera vez en Australia durante el festival de cine Europa Europa.

Para Javier Espada, director del documental sobre la obra de Luis Buñuel, el trabajo creativo del genio aragonés está más vigente que nunca.

El festival de cine Europa Europa se proyecta durante todo febrero en diversas salas de cine de Sídney y Melbourne.

El documental “Buñuel, un cineasta surrealista” es un banquete audiovisual inquietante que incluye escenas icónicas de sus películas, fotografías, poesía, pinturas y obras de arte de los distintos vanguardismos del siglo XX, sobre todo del surrealismo.





“El documental es un proceso que me tomó años”, asegura a SBS Spanish Javier Espada y explica: “yo nací en Calanda, un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, en Aragón, el mismo lugar en el que nació Buñuel. Desde adolescente me fascinó su obra y me puse a investigar. Más adelante me encargaron la creación del Centro Buñuel Calanda, un museo dedicado a Buñuel”.





Después de la creación del museo, Javier Espada continuó investigando, dando conferencias sobre el tema, haciendo exposiciones y así de a poco se fue sumergiendo por completo en el mundo de Luis Buñuel.





“He contado con el apoyo de la familia Buñuel, ellos me han dado acceso a las fotografías personales. También he conversado con otros amigos colaboradores especialistas que me han aportado muchos conocimientos. Todo eso es lo que yo resumo en esta película documental que, sí, es muy densa y tiene muchas lecturas”, describe Javier Espada.





El documental “Buñuel, un cineasta surrealista” es un banquete audiovisual inquietante que incluye escenas icónicas de sus películas. Source: Europa Europa Film Festival Australia





El documentalista coincide en que Calanda, su pueblo y el de Buñuel, tiene cierto surrealismo que permea hasta hoy en día y no le sorprende que esto haya sido inspiración para Luis Buñuel.





“Hay elementos que evidentemente están ahí. De hecho yo he intentado resaltarlos en primer plano en la película; por ejemplo, una imagen un tanto perturbadora de una armadura que va caminando por la calle. Y también un esqueleto con la guadaña que desfilan en las procesiones de Semana Santa y a las que se refiere también Buñuel. Estos son elementos que están muy presentes también en mi propio imaginario”.





Otro de los temas que aborda el documental es el rol de la mujer en la cinematografía de Luis Buñuel. Para Javier Espada éste es un tema un tanto contradictorio.





“Por una parte hay muchas películas de Buñuel en las que las mujeres son protagonistas. Es una visión un tanto compleja, es algo tan potente que se escapa a lo racional”.





Sobre este tema el creador también expone que en varias de las producciones de Luis Buñuel hay un intento de análisis del universo femenino.











Una de las fortalezas del cine de Buñuel, de acuerdo con Javier Espada, es que sus creaciones no eran únicamente concebidas en el plano racional, “ni siquiera con el corazón, su trabajo está hecho también con las tripas, con el instinto, con la parte oscura del sueño de la imaginación, con el deseo y la pasión. Todo eso era Buñuel”.





Sin embargo, en el propio documental hay una frase lapidaria de Luis Buñuel: “los surrealistas queríamos cambiar el mundo, pero solamente hemos cambiado los escaparates de las tienda de moda”





Pero Javier Espada aún alberga la esperanza de que el trabajo de Buñuel continúe vigente más allá del circulo surrealista.





“Yo he hecho este documental con la idea de que estoy legando mis conocimientos a generaciones futuras, porque creo que Buñuel puede inspirar a muchos creadores todavía y enseñarles a ser ellos mismos, a crear desde su propio interior. Buñuel es un director que nos habla de la libertad, algo que es muy necesario todavía hoy en día”.





El documental “Buñuel, un cineasta surrealista” fue parte de la selección oficial del Festival de Cannes del año pasado y ahora está de visita en Australia durante todo febrero dentro del Festival de Cine Europa! Europa!, que trae a las salas de cine de Sídney y Melbourne lo último del cine europeo.





Para escuchar la entrevista completa presiona en la imagen principal.