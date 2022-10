¿Qué es el ATAR y por qué es tan importante?

Australia tiene un sistema educativo basado en los estados. En cada estado, los centros de admisión a la universidad se encargan de calcular el ATAR a partir de la suma de las notas escaladas de las diez unidades de puntuación más altas de un individuo.





Kim Paino es Directora General de Marketing y Compromiso de Universities Admission Centre o UAC y explica lo que es el ATAR.





"La característica clave del ATAR es que es un rango, no es una puntuación o una nota, es un rango, por lo que es una medida de cómo has actuado en comparación con otros en tu grupo de edad, y está destinado a ser utilizado sólo para el acceso a la universidad", dice Paino.





Para poder recibir un ATAR, los estudiantes de Victoria deben completar el Certificado de Educación de Victoria (VCE); en Tasmania, el ATAR se basa en las puntuaciones de los estudiantes para el acceso a la universidad (TE).





En Nueva Gales del Sur, en cambio, la UAC proporciona el ATAR a los estudiantes de secundaria que obtienen el Certificado de Estudios Superiores (HSC).





Paino afirma que, aunque cada estado tiene su propio sistema de educación secundaria y su propia calificación, y calculan los ATAR de forma independiente, existe un mecanismo adecuado que hace que un ATAR sea transferible a través de las fronteras estatales.





"Si obtengo 70 ATAR en Nueva Gales del Sur y quiero ir a la universidad en, por ejemplo, Melbourne, puedo solicitarlo a la universidad de Melbourne, y aceptarán mis 70 ATAR, aunque se hayan calculado en Nueva Gales del Sur, no en Victoria. Así pues, existe esa transferibilidad interestatal del ATAR aunque cada estado se encargue de calcularlo individualmente", dice Paino.





Para calcular el ATAR, los centros de admisión a la universidad tienen en cuenta los resultados de los estudiantes en las evaluaciones escolares que cuentan para el ATAR durante los años 11 y 12, explica Paino.





"Básicamente, en Nueva Gales del Sur, estamos aprovechando los resultados que los estudiantes ya tienen al final del 12º curso. No podemos utilizar los resultados de la HSC para obtener una ATAR porque todos cursan asignaturas diferentes. Por tanto, un HCS no da realmente a la universidad una idea de quién lo ha hecho mejor, supongo", dice Paino.





Paino señala que los centros de admisión a la universidad tienen diferentes requisitos para recibir un ATAR.





"En Nueva Gales del Sur, tienen que incluir al menos dos unidades de inglés. En algunos de los otros estados el inglés no es obligatorio, básicamente tienes que cursar tus diez mejores unidades, y si el inglés no está entre tus diez mejores unidades, pues no se incluye. Pero en Nueva Gales del Sur se incluye independientemente de si está entre tus diez mejores unidades o no", dice Paino.





En Sídney, Nicole Lenoir-Jourdan aún recuerda vívidamente cuando su hijo y sus amigos estaban terminando el duodécimo curso hace unos años.





"Para muchos estudiantes, el ATAR supone la posibilidad de entrar en el curso de sus sueños. Por eso, creo que muchos estudiantes cogen asignaturas que no necesariamente quieren hacer, como Física de tres unidades o Física de cuatro unidades o Matemáticas de cuatro unidades, porque saben que están escalonados. Y harán todo lo posible para que su ATAR sea lo más alto posible con el fin de entrar en el curso de sus sueños", dice Lenoir-Jourdan.





Kim Paino, de la UAC, dice que si todos los estudiantes de secundaria fueran a la universidad, el ATAR medio sería de 50,00, pero como no es así, el ATAR medio suele rondar los 70,00.





"Una de las preguntas que a veces me hacen es: "Bueno, si es un rango, ¿el punto medio no sería cincuenta?". Y no lo es porque el ATAR es la representación de todo el grupo de edad, en lugar de todos los que realmente lo han completado. Y la razón por la que hacemos eso, [es porque] el ATAR es transferible a todo el país; se supone que es una representación de ti en comparación con todo tu grupo de edad", dice Paino.





El rango ATAR es el resultado del proceso de escalamiento expresado como un rango percentil en una escala de 2000 puntos desde 99,95 hasta 0,00.





Un ATAR de 80,00 indica que el estudiante se sitúa en el 20 por ciento de los mejores estudiantes de su grupo de edad de 12 años.





Lenoir-Jourdan, que actualmente está cursando un máster de enseñanza en la Universidad de Nueva Gales del Sur, afirma que la forma en que se aplica el ATAR a los alumnos es muy diferente a la de los demás alumnos. Dice que la forma de calcular el ATAR puede ser difícil de entender.





"En cuanto a cómo se calcula el ATAR, he preguntado a muchos profesores y todos tienen una vaga idea, pero es muy, muy complicado", dice Lenoir-Jourdan.





Para recibir un ATAR, los estudiantes que cumplen los requisitos tienen que registrarse en línea, explica Paino.





"En el caso de los alumnos de 12º curso, la solicitud es bastante sencilla porque incluso tenemos sus datos personales, ya que los obtenemos de nuestra Junta de Estudios local. Por lo tanto, una vez que introducen su número de estudiante y el pin que les enviamos por correo electrónico, ya está rellenado. En realidad, lo único que tienen que hacer es rellenar los cursos que solicitan y pagar la tasa de solicitud", dice Paino.





Nicole Lenoir-Jourdan dice que el período previo a los exámenes finales y a la graduación del instituto puede ser muy estresante para los estudiantes que intentan obtener las mejores notas posibles.





Señala que algunas universidades ofrecen vías alternativas, como un plan de acceso anticipado o un traslado de una universidad o titulación a otra deseada al final del primer año de universidad.





"Siempre hay puertas traseras. Así que, si no has conseguido las notas para entrar en medicina pero quieres hacerlo desesperadamente, entonces vas y haces la carrera de ciencias, lo haces muy bien en la carrera de ciencias y te cambias a medicina. O si no entraste en Derecho, puedes hacer una carrera de letras, hacerlo muy bien y pasar a la carrera de Derecho. Así que hay que documentarse bien para conocer las puertas traseras para entrar, y no rendirse si realmente quieres algo", dice Lenoir-Jourdan.





Para saber si las solicitudes de ATAR están abiertas y cómo será el proceso de ponderación en tu caso, habla con el centro de admisión de la universidad de tu estado o visita su página web.