Nueva Gales del Sur eliminará más plásticos de un solo uso desde el 1 de noviembre

By Carlos Colina

Imágenes impactantes de la contaminación por plásticos en el océano y de una tortuga que se ahoga con una bolsa de plástico aparecen en una nueva campaña publicitaria que invita a la reflexión y que se ha lanzado antes de la prohibición de los plásticos de un solo uso impuesta por el Gobierno de Nueva Gales del Sur en noviembre.





El ministro de Medio Ambiente, James Griffin, ha dicho que las imágenes son un importante recordatorio de por qué el Estado prohíbe ciertos plásticos de un solo uso.





Las bolsas de plástico ligeras de un solo uso se ya se habían prohibido el 1 de junio, y a partir del 1 de noviembre, el Gobierno prohibirá los artículos de un solo uso, como:





Advertisement

• pajitas de plástico, agitadores, cubiertos, platos, tasas y bastoncillos de algodón





• los artículos de alimentación y los vasos de poliestireno expandido





• productos de cuidado personal con aclarado que contengan microperlas de plástico.





La prohibición se aplica al plástico "tradicional", así como a cualquier alternativa biodegradable, compostable o bioplástico, incluidos los fabricados con plástico compostable certificado por Australia.





La coordinadora de rescate y rehabilitación del Taronga Wildlife Hospital, Libby Hall, dijo que cada año tratan una serie de casos de animales salvajes y, lamentablemente, muchos de ellos llegan a Taronga sufriendo las consecuencias de haber ingerido plástico.





¿Qué no se prohibirá?





Bolsas que sirven para los botes de basura (sin orejas), para desechos fecales para humanos o animales (bolsas para panales o desechos

Bolsas para productos y delicatesen

Bolsas para contener artículos médicos

El mensaje fácil de entender de la campaña "Stop it and Swap it" pretende concienciar sobre las prohibiciones de los plásticos de un solo uso y se traducirá a varios idiomas para llegar a diversas comunidades de todo el estado.





EPA es la Autoridad de Protección del Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur encargada de proteger a la comunidad y el medio ambiente y hacen parte de esta campaña.





Entrevistada: Pilar Angón coordinadora de proyectos de EPA NSW.