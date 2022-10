"Si no trabajas, no ganas": adiós al pago del gobierno australiano para trabajadores con COVID-19

By Margarita Silva

Puntos destacados: Durante la pandemia por Covid, el Gobierno creó un pago de licencia por pandemia para trabajadores que no tuvieran acceso a "sick leave" (pago por enfermedad).

Desde este 14 de octubre el pago será eliminado, al igual que el aislamiento obligatorio por Covid.

Los trabajadores casuales serán algunos de los afectados, al no recibir pago por enfermedad por parte de sus empleadores.

Desde este 14 de octubre, los períodos de aislamiento obligatorio por Covid-19 quedan eliminados en Australia, marcando así el fin de la fase de emergencia de la pandemia.





Los períodos de aislamiento solo se aplicarán a los empleados que trabajan en entornos vulnerables, como hospitales y cuidado de ancianos.





Esta decisión del Gobierno Federal, aprobada por unanimidad por todos los líderes de los diferentes estados, también implica el fin de los pagos de licencia por pandemia para trabajadores afectados.



Este era un pago que se daba a quienes se enfermaban de Covid, y que no tenían acceso a "sick leave" (pago por enfermedad) por parte de sus empleadores.





Es precisamente este aspecto el que ha desatado la preocupación de muchos trabajadores que ejercen con contratos casuales, que por definición no cubren faltas por enfermedad.





Ahora la decisión de aislarse o ir a trabajar teniendo Covid será responsabilidad de cada trabajador. Esto ha planteado un dilema para muchos trabajadores en sectores como el de la hospitalidad, la limpieza o el comercio, donde se está en contacto con muchas personas y, al trabajar con síntomas, podrían contagiar a otros.





De hecho, la Asociación Médica Australiana advirtió recientemente que eliminar el aislamiento obligatorio tiene el potencial de desatar otra ola de Covid-19.



El Gobierno argumenta que al estar más del 90% de la población vacunado contra Covid-19, la fuerza laboral debe regresar a la normalidad. Source: AAP, EPA / AAP Image/EPA/PIYAL ADHIKARY El presidente federal de dicha asociación, Steve Robson, expresó que lo que está ocurriendo en otras partes del mundo subraya la necesidad de conservar precauciones.





"Somos muy afortunados en este momento porque estamos entre olas, pero estamos viendo en el hemisferio norte un aumento masivo en los casos de Covid y los hospitales se llenan nuevamente. No queremos que eso suceda en Australia, a medida que se acerca la temporada navideña", comentó Robson.





"Necesitamos extrema precaución y proteger el sistema de salud, a las personas que trabajan en él y a los pacientes", añadió el médico.





Muchos trabajadores casuales se enfrentarán ahora a un dilema, plantea el abogado Carlos Bielli.



La responsabilidad es del individuo: si va a trabajar enfermo y contagia al resto de los trabajadores, o se queda en su casa por tres o cuatro días hasta que mejore y después vuelve al trabajo. Carlos Bielli, abogado

El abogado resalta que aquellas personas que trabajan con esta modalidad de contrato, "si no trabajan no ganan, y si están enfermos no van a tener acceso a ninguna ayuda monetaria para pagar sus cuentas mientras mejoran".





Bielli piensa que, a largo plazo, el Gobierno tendrá que revisar este tipo de contratación, que no brinda beneficios a los trabajadores, tales como pago de vacaciones, pago por enfermedad, entre otros.