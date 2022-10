Semana NAIDOC: Hispanos en Australia invitan a “levantarse, mantenerse firmes y hacerse presentes” para apoyar a los indígenas australianos

Sinopsis





La Semana NAIDOC es uno de los principales eventos dentro del calendario cultural de Australia y supone una oportunidad para que los australianos se reúnan y celebren juntos la cultura indígena australiana, que es además la cultura ancestral vigente más antigua del planeta.





Las celebraciones de la Semana Nacional NAIDOC se llevan a cabo en toda Australia en la primera semana de julio de cada año (de domingo a domingo), para celebrar y reconocer la historia, la cultura y los logros de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.





Miembros de la comunidad hispano hablante comparten para SBS Spanish lo que supone para ellos “levantarse, mantenerse firme y hacerse presente”, como sugiere el lema NAIDOC 2022: Get Up! Stand Up! Show Up!.





Carol Hullin, indígena Aymara y doctora en Informática de la Salud, además de enfermera, consultora del Banco Mundial y profesora de la Universidad de Tasmania, reflexiona además sobre la importancia de que Australia organice un referéndum para incorporar la Voz indígena al parlamento en la Constitución.











Escucha todas las voces presionando la imagen de portada.