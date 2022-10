SIN TAPUJOS: El duelo a la distancia en Australia está disociado de la realidad COVID y exacerba el dolor de la migración

By Rocío Otoya

El duelo como el conjunto de reacciones físicas, emocionales y sociales que se producen por ella muerte de una persona cercana.





La distancia física que separa a los inmigrantes que residen en Australia en tiempos de COVID-19 se ha hecho muy presente por la imposibilidad de poder viajar a casa con el fallecimiento de una persona querida.





Según la psicóloga clínica Gabriela Salabert, “antes calculábamos en horas de avión” y en estos tiempos sentimos impotencia de poder participar de los ritos básicos”.





“La COVID exacerbó el proceso de migración con mucho dolor” y “reactivó temas pendientes, culpas y reflexiones sobre el sistema familiar”, comenta a SBS Salabert, quien aconsejaba en tiempos anteriores a la pandemia a sus pacientes el viajar a los países de origen en caso de muerte de un ser querido para participar en los rituales de despedida.











Puntos destacados:

Es necesario actualizar los vínculos y realizar algún ritual de duelo, aunque sea en la distancia para rendir tributo a estas personas.

Algunos inmigrantes tienden a no conversar sobre la muerte por prejuicio o superstición y es necesario preparar a los seres queridos para evitar “infiernos” familiares tras un fallecimiento.







La psicóloga del sector de Salud de Nueva Gales del Sur señala que el dolor es menor cuando se vive arropado y se puede realizar algún ritual de duelo como el el velatorio, el funeral y el entierro nos ayudan a aceptar el hecho de la muerte del ser querido.





Salabert recomienda que se se celebre alguna misa o algún ritual espiritual para decir “esta es la persona que yo amé, se llamaba de tal manera, este era mi vínculo, estas son mis fotos con estas persona y quiero que la conozca”.





Uno de los grandes problemas que afrontan los inmigrantes en tiempos de COVID-19 es que se siente una “doble soledad” y se acentúa el dolor de la inmigración.





“Lo que más duele es el contexto de aquí, en donde gracias a Dios no hay COVID. Esto no ha ayudado porque hay un paralelo entre el dolor que se siente por la pérdida y el salir en la calle en un contexto en donde se está totalmente disociado. Al menos en nuestros países mucha gente está en duelo y la muerte se huele, se siente y se habla de otra manera”, dijo Salabert.





“Pero aquí mis pacientes están más solos que nunca porque por más que tengan amigos, salen a la calle y es una realidad totalmente diferente. Se produce como una doble soledad”, precisó la psicóloga clínica al remarcar que se recomienda en casos de duelo no medicar antidepresivos por seis meses a menos que existan problemas de salud mental base.





Source: Getty Images/MStudioImages





El vínculo nunca muere

La psicóloga clínica recalcó que el vínculo con las personas que murieron nunca muere y que “está bien hablarle a ellos, mencionarlos, tener la foto en las áreas sociales de la casa (no se recomienda el dormitorio)” para recordarlo.





“Acá (en Australia) hay una realidad disociada porque nadie conoció a tu mejor amigo” con el que te has relacionado décadas o en tu infancia.





Por eso, Salabert recomienda compartir ese sentimiento, escribir cartas a los fallecidos, hacer rituales y lo que recomienda usualmente hacer un ejercicio “de lo que dejaste y lo que te dí, lo bueno y lo malo y entender que la muerte de otros es también normal como lo será la nuestra”.





“Sabemos que vivimos pero nos vamos a ir igual, así como vinimos, nos vamos. El camino del medio es lo que no se sabe. Lo que podemos negociar es el tiempo, pero igual vamos a tener despedidas”, precisó.





El duelo sin derecho a mostrarlo

La psicóloga clínica habló de reconocer que existen diversas etapas de duelo y que afecta de forma distinta a las personas según la etapa en la vida en la que se encuentran dado que no es lo mismo el impacto de la muerte en niños menores de 6 años que tienen pensamientos mágicos, en los adolescentes que tienen rabia y culpa o en el de una madre que pierde a su hijo.





Salabert también llama a reflexionar en las personas que no pueden participar en los duelos públicos o que sufren en silencio porque han tenido una relación pasada o clandestina o no reconocida con la persona que murió.





Este duelo sin derecho a participar o “Disenfranchised” afecta a las personas que tienen “un rol que n se reconoce o ese rol no se puede expresar”, comenta Salabert al poner como ejemplo a la enfermera que cuidó a un enfermo terminal, una exesposa o exnovio, una amante o igualmente un psicólogo que no puede revelar que ha tratado a un paciente.





Estas personas son en muchos casos las que más ayuda necesitan.





Love couple having relationship difficulties. Source: Getty Images





Actualizar los vínculos

La pandemia de la COVID-19m que ha matado a 3,5 millones de personas en el mundo, se ha llevado a un ser querido o conocido de muchos inmigrantes que viven en Australia. Basta abrir las redes sociales para enterarse de alguna partida en los países que hemos dejado.





Uno de los problemas más agudos es que algunas de las muertes se ha producido en personas con las que tenemos asuntos pendientes, promesas no cumplidas o riñas no resueltas.





Salabert recalca que la COVID nos ha enseñado a que tenemos que valorar la vida y “decir lo que hay que decir ahora” y pensar en “la calidad de los vínculos” que queremos tener con los que queremos y no pelear por estupideces” porque la culpa es más grande por lo que no se dijo, por lo que no se dijo o por la desconexión con el fallecido”.





Hay que hablar de la muerte

Salabert apuntó que muchas familias en la comunidad de habla hispana evitan hablar sobre la muerte porque creen que al hacerlo la están invocando. Del mismo modo, muchas personas de la comunidad hispanosparlante evitan hacer testamentos o no tienen discusiones sobre los arreglos que quieren para su funeral.





“Si hablas reconoces que vas a morir y este prejuicio genera infiernos y peleas que interfieren con el duelo normal”, apuntó la psicóloga que trabaja en programas para atender duelos y pérdidas en Nueva Gales del Sur, en donde se brinda además apoyo en idiomas a los familiares y amigos que se han dedicado al cuidado paliativo en este estado.





Source: Getty Images





El duelo patológico persistente

La ausencia de despedida puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de duelos patológicos como ocurre en las desapariciones, los naufragios y en las catástrofes ya que dificultan la aceptación de la muerte del ser querido o se puede llegar a tener la sensación de no creer que haya fallecido.





Asimismo los problemas de salud mental de base también pueden ser detonantes de un duelo patológico, especialmente en las personas que han tenido con la persona fallecida una relación de dependencia como de padre/madre e hijo/hija, aunque hayan sido pareja, apunta Salabert.





En estos casos se pueden notar tendencias preocupantes como los deseos de suicidio por lo que la persona afectada necesita tratamiento médico, indica Salabert.





Algunos enlaces de ayuda













Todas las áreas de NSW y hospitales públicos brindan servicios psicológicos gratuitos a familiares y amigos cercanos de personas que hayan muerto en Australia. También grupos presenciales, online y de caminatas.





Australian Center for Grief and Bereavemen t 03 9265 2100





GriefLine 03 9935 7400- 1300845745 GriefLine es un servicio de asesoramiento telefónico gratuito y confidencial para cualquier persona que esté sufriendo duelo





Eastern Sydney





JewishCare





Chessed Grief Loss & Bereavement Program Woollahra





St Vincents Bereavement Counselling Service Darlinghurst



Sydney Children's Hospital,





Bereavement Support Services Randwick





Inner West





Sydney LHD Bereavement Counselling Service Concord/Camperdown



Red Nose Grief and Loss Rozelle





Northern Suburbs





HammondCare / Northern Sydney LHD, 1800427255





Palliative Care Bereavement Service Greenwich/ Wahroonga/Mona Vale







Southern Suburbs





Calvary Bereavement Counselling Service Kogarah





Kid's Cancer Centre Bereavement Service Randwick







South Western Sydney





Palliative Care Bereavement Service 1300225013





HammondCare / South West Sydney LHD Prariewood



Western Sydney LHD







Westmead Children's Hospital,





Bereavement Support Service Westmead





Palliative Care Bereavement Counselling Service Mt. Druitt