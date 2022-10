Violencia domestica, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres inmigrantes

En la ciudad de Whittlesea -un área de gobierno local de la zona norte- se produjeron al menos seis presuntos suicidios con inquietantes similitudes en dos años.





Grupos de apoyo de primera línea, como la organización cristiana sin ánimo de lucro Hermandad de San Lorenzo, han organizado en los últimos meses una serie de actos en la zona de Whittlesea, con el objetivo de sacar a las mujeres de casa y llevarlas a la comunidad.





Estas actividades son más críticas que nunca, después de que la comunidad local se viera sacudida por seis presuntos suicidios de mujeres -cinco de ellas se entiende que eran madres-, todas ellas de orígenes étnicos similares.





Advertisement

Una investigación forense sobre cuatro de las muertes ocurridas el pasado mes de septiembre determinó que se necesitaban servicios de apoyo más accesibles y culturalmente adecuados para las mujeres surasiáticas que viven en la zona.





Algunos defensores de los derechos de la mujer también piden que se apliquen rápidamente las recomendaciones del juez de instrucción.





Mientras tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Victoria ha acordado buscar formas de mejorar el acceso a los servicios de apoyo para las mujeres surasiáticas de la zona.





La policía de Victoria todavía tiene que comprometerse a asignar unidades de investigación de la violencia familiar para investigar los presuntos suicidios de mujeres inmigrantes de la zona, en circunstancias en las que la violencia familiar o el aislamiento social puedan ser factores contribuyentes.





En un comunicado, la policía de Victoria dijo a SBS News que: "acoge cualquier oportunidad de mejorar la respuesta policial a la violencia familiar" y que está "revisando la recomendación del forense para evaluar la viabilidad de variar el actual modelo de investigación de las muertes intencionadas".





Para obtener más servicios, visite el paquete de seguridad familiar del Departamento de Servicios Sociales para hombres y mujeres que llegan a Australia.





Esta serie de segmentos sobre violencia doméstica se da en el marco de la serie de televisión See What You Made Me Do, que se estrenó el miércoles 5 de mayo en SBS y SBS On Demand. Más información en sbs.com.au/see





Si este artículo o el documental le plantean problemas, póngase en contacto con 1800RESPECT en el teléfono 1800 737 732 o visite 1800RESPECT.org.au