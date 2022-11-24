SBS தமிழ்

சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்த 6 பேர் சிட்னியில் கைது!

SBS தமிழ்

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Six charged in multinational operation targeting organised criminal networks importing drugs into NSW Credit: AFP

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Published 24 November 2022 at 6:47pm
By Renuka
Source: SBS
Available in other languages

SBS தமிழ் ஒலிபரப்பின் இன்றைய (வியாழக்கிழமை 24/11/2022) ஆஸ்திரேலியா குறித்த செய்திகள். வாசித்தவர் றேனுகா

Published 24 November 2022 at 6:47pm
By Renuka
Source: SBS
Available in other languages
SBS தமிழ் ஒலிபரப்பை திங்கள், புதன், வெள்ளி மற்றும் ஞாயிறு ஆகிய நாட்களில் இரவு 8 மணிக்கு SBS Radio 2 வழியாக கேட்கலாம். உங்களது பிரதேசத்துக்குரிய அலைவரிசை என்னவென்று தெரிந்துகொள்ள எமது 
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