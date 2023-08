จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานต้องทำอย่างไรในออสเตรเลีย

คลิก ▶ เพื่อฟังสัมภาษณ์





คุณกิ๊บ คอร์ตนีย์ (หรือ กอปรกาญจน์ ศรีบุญสม) คนไทยในซิดนีย์ ขณะนี้กำลังทำงานในตำแหน่งผู้จัดการ (Manager) แผนก Platform Services (Platform Reliability) ที่บริษัท Insurance Australia Group (IAG) สาวไทยผู้ที่ทำงานด้านไอทีในออสเตรเลียกว่า 20 ปี และตอนนี้ดูแลพนักงานในแผนกกว่า 20 คน เผยว่า นอกจากเรื่องภาษาอังกฤษที่ต้องฝึกฝนอย่างเข้มข้นแล้ว เธอยังต้องปรับตัวในเรื่องทัศนคติบางอย่าง หลังจากย้ายจากเมืองไทยมาเรียนต่อและทำงานในออสเตรเลีย





“เวลาคุยกับบอส แล้วบอสสั่งงานและอธิบาย แล้วเราไม่เข้าใจ เมื่อก่อนความที่เป็นคนไทย พี่ก็จะพยักหน้า แล้วก็บอกว่าโอเค ๆ แต่คิดในใจว่าเดี๋ยวค่อยไปถามทีหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำที่นี่ ถ้าไม่เข้าใจ ก็ควรจะถามทันที หรือถ้ามีอะไร ไม่ควรจะบอกว่าโอเค ไม่เป็นไร แล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกที นี่เป็นสิ่งที่พี่เรียนรู้มาตั้งแต่สมัยมาทำงานแรก ๆ ” คุณกิ๊บยกตัวอย่าง



เวลาบอสสั่งงาน แล้วเราไม่เข้าใจ เมื่อก่อนความที่เป็นคนไทย พี่ก็จะพยักหน้า บอกว่าโอเค ๆ แต่คิดในใจว่าเดี๋ยวค่อยไปถามทีหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำที่นี่ กิ๊บ คอร์ตนีย์

คุณกิ๊บ (ขวา) กับเพื่อนในออสเตรเลีย Source: Supplied / Gib Courtney เธอเล่าว่า เธอเองก็เคยเป็นเหมือนกับคนไทยหลาย ๆ คน ที่รู้สึกอายและไม่กล้าพูดในที่ประชุม แต่ในการทำงานในออสเตรเลีย การกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็น หากต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คุณกิ๊บเล่าถึงสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอกล้าพูด กล้าถามมากขึ้น





“ก่อนมาออสเตรเลีย พี่เป็นคนขี้อายมาก ไม่ค่อยกล้าพูด กลัวว่าจะพูดผิด ไม่ค่อยกล้าถามคำถาม แต่พี่รู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้พี่เปลี่ยนแปลงคือ พี่ curious (อยากรู้) เมื่อก่อนอย่างเวลาไปประชุมเนี่ย พี่เขิน พี่ไม่อยากถามหรอก แต่อยากจะรู้ ก็เลยถาม พอเริ่มถาม ก็เริ่มรู้สึกว่า พอเขาตอบคำถาม แล้วขั้นที่สองมันเป็นยังไง พอเริ่มถาม แล้วเราก็เริ่มคุย พอจบประชุม พี่ก็ไปคุยกับคนที่พรีเซนต์ เหมือนกับว่าเราเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น ส่วนใหญ่คนไทยเราจะขี้อาย ถ้าในการประชุมใหญ่ ๆ เราจะไม่อยากลุกขึ้นมาถามคำถาม หรือไม่อยากพูดมาก กลัวว่าจะพูดผิด ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรลบ mentality นี้ออกไป เราควรจะ be brave ยิ่งได้พูดมากเท่าไร ก็จะได้ฝึกมากขึ้นเท่านั้น แล้วเราก็จะดีขึ้น” คุณกิ๊บ กล่าว



ส่วนใหญ่คนไทยเราจะขี้อาย ถ้าในการประชุมใหญ่ ๆ เราจะไม่อยากลุกขึ้นมาถามคำถาม หรือไม่อยากพูดมาก กลัวว่าจะพูดผิด ซึ่งเราควรลบ mentality นี้ออกไป กิ๊บ คอร์ตนีย์

เมื่อได้งานในบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ในออสเตรเลียแล้ว คุณกิ๊บแนะนำว่าการจะได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่จะต้องกระตือรือร้นในการมองหาโอกาส





“ที่ไอเอจี (บริษัทที่คุณกิ๊บทำงานอยู่) มีสโลแกนภายในบริษัทอันหนึ่งที่บอกว่า ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จ You need to go above and beyond. ถ้าเราทำงาน เราต้องเข้าใจว่า role and responsibility ของเราคืออะไร ถ้าเราอยาก step up เราต้องทำอะไรที่ above role and responsibility ของเรา เพราะฉะนั้น ถ้าเรากล้านิดหนึ่ง เราใช้ soft skill คุยกับผู้จัดการ ซึ่งเป็นอะไรที่พนักงานจูเนียร์หลายคนอาจรู้สึกลำบากที่จะทำ การเข้าไป approach บอสแล้วเสนอตัวช่วยทำโน่นทำนี่ ฟังดูแปลก ๆ แต่ที่นี่เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปและเราก็ควรจะทำด้วย”



ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จ You need to go above and beyond. กิ๊บ คอร์ตนีย์

คุณกิ๊บกล่าวว่า การจะได้เลื่อนตำแหน่ง นอกจากทำงานที่ทำอยู่ให้ดีแล้ว เราต้องรู้จักเสนอตัวทำอะไรที่นอกเหนือไปจากบทบาทและหน้าที่ของเราด้วย Source: Supplied / Gib Courtney คุณกิ๊บย้ำว่า การไต่บันไดองค์กร (climb corporate ladder) หรือการพยายามขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงกว่าตำแหน่งที่ทำอยู่ การทำงานหนัก หรือทำงานดี อย่างเดียวอาจไม่พอ โดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ ๆ





“ถ้าอยาก step up หรืออยาก improve career อย่างแรกเลยก็คือ be brave พี่เห็นคนหลายคนทำงานดีมาก แต่โดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ ๆ นั้นมันขึ้นอยู่กับ optics หรือว่า perceptions ของคนอื่นที่ดูว่าเราทำงานเป็นยังไง ไม่ใช่ว่าเราทำงานดี แล้วเราจะได้ดีตลอด มันขึ้นอยู่กับการที่คนอื่นเห็นเรา แล้วคิดว่าเราดี เป็น perceptions”



โดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ ๆ นั้นมันขึ้นอยู่กับ perceptions ของคนอื่นที่ดูว่าเราทำงานเป็นยังไง ไม่ใช่ว่าเราทำงานดี แล้วเราจะได้ดีตลอด มันขึ้นอยู่กับการที่คนอื่นเห็นเรา แล้วคิดว่าเราดี กิ๊บ คอร์ตนีย์

“ถ้าเราต้องการ win perceptions จากคนอื่น เพื่อให้ตำแหน่งเพิ่มขึ้น เราต้องกล้า เช่นว่าถ้ามี presentation ในทีม เราอาจเสนอตัวทำ presentation หรือเสนอตัวเขียน report ต้อง put your name out and get noticed from other people สิ่งที่ได้ง่าย ๆ เลยคือ เวลาไปประชุม ให้ถามคำถามในที่ประชุม หรือพูดในที่ประชุม”





“อีกอย่างก็คือ enjoy ถ้าเรา enjoy กับงานที่เราทำ your heart is in it มันก็จะ translate ไปถึงผลงานที่เราทำออกมาด้วย”





คุณกิ๊บ คอร์ตนีย์ ยังได้เล่าประสบการณ์ของเธอในการปรับปรุงทักษะภาษาอังฤษในที่ทำงาน ทั้งทักษะการพูดและเขียน ความเป็นคนไทยจุดไหนที่สามารถส่งผลดีในการทำงานที่นี่ กลยุทธ์การควบคุมดูแลลูกน้องให้ได้รับความเคารพนับถือ ติดตามฟังได้ในสัมภาษณ์ฉบับเต็ม