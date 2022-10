เมลเบิร์น คัพ การแข่งม้าที่จับใจและแบ่งแยกออสเตรเลีย

Highlights เมลเบิร์น คัพ จัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ที่รัฐวิกตอเรีย

การแข่งม้าถือเป็นประเพณีที่มีมาช้านาน

การวิพากษณ์วิจารณ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์และจรรยาบรรณของการแข่งม้ามีมากขึ้นเรื่อยๆ

การแข่งม้านับเป็นวันที่มีการพนันครั้งใหญ่ที่สุด

ทุกวันอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ออสเตรเลียมีประเพณีแข่งม้าที่เรียกว่า ‘การแข่งขันที่หยุดประเทศ (The race that stops a nation)’





การแข่งม้าเมลเบิร์น คัพ (Melbourne Cup) นับเป็นไฮไลท์ของปีและเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก





ประธานสมาคมแข่งม้ารัฐวิกตอเรีย (Victoria Racing Club) นีล วิลสัน (Neil Wilson) กล่าวว่าเป็นมากกว่าแค่การแข่งม้า





“การแข่งม้านี้นับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของออสเตรเลีย เป็นงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ คล้ายๆ งานกรัง ปรีซ์ (Grand Prix) หรือการแข่งแกรนด์สแลม (Grand Slam) ของเทนนิส และเป็นวันหยุดราชการในมืองเมลเบิร์น แทบทุกคนจะหยุดและฟังหรือดูการแข่งม้าทั่วออสเตรเลีย เป็นการแข่งที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน เรามีผู้ชมจาก 160 ประเทศ สามารถเข้าถึงเกือบ 750 ล้านคนทั่วโลก”





เมลเบิร์น คัพ เป็นการแข่งครั้งที่ 7 เรียกว่าคัพ เดย์ (Cup Day) ที่



สนามแข่งม้าเฟลมมิงทัน (Flemington Racecourse) เป็นศูนย์กลางของเทศกาลแข่งม้าเมลเบิร์น คัพ คาร์นิวัล (Melbourne Cup Carnival) ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และเป็นไฮไลต์ของเทศกาลแข่งม้าในฤดูใบไม้ผลิที่รัฐวิกตอเรีย (Victorian Spring Racing Carnival) คุณวิลสันกล่าว





“เราเรียกมันว่า ‘การแข่งขันที่หยุดทั้งประเทศ’เพราะทุกคนในออสเตรเลียหยุดดู เมื่อมีการแข่งม้า การแข่งขันในอดีตผ่านช่วงภาวะซึมเศร้า (Depression period) หลังสงครามโลก และยังคงจัดต่อไปหลังวิกฤตการระบาดของโควิด”



ผู้เข้าชมการแข่งม้าวันเมลเบิร์น คัพ (Melbourne Cup Day) ที่สนามแข่งม้าเฟลมมิงทัน (Flamington Racecourse) Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE ม้าที่ลงแข่งต้องมีอายุอย่างน้อย 3 ปี ม้าพันธุ์แท้สายเลือดดี 24 ตัวจะถูกคัดเลือกจากจำนวนหลายร้อยตัว ให้ลงแข่งในสนามระยะทาง 3,200 เมตร แพทย์หญิงเกรซ ฟอร์บส์ (Dr Grace Forbes) ผู้จัดการฝ่ายสัตวแพทย์ดูแลการแข่งขันแห่งรัฐวิกตอเรีย (Racing Victoria's Veterinary Service General Manager) กล่าว





“ม้าพันธุ์แท้จากหลากหลายสายพันธุ์ที่เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนกับทะเบียนม้าพันธุ์แห่งออสเตรเลีย (Australian Stud Book) ตั้งแต่แรกเกิด ไม่ต่างจากสุนัขที่ลงแข่งในการแสดงสุนัข ซึ่งต้องลงทะเบียนสายพันธุ์เพื่อตรวจสอบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์”





การแข่งเมลเบิร์น คัพ เป็นการแข่งแบบ ‘แฮนดิแคป (Handicap)’ โดยม้าจะต้องมีน้ำหนักตัวที่ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก อายุ จ๊อกกี (Jockey) และผลการแข่งก่อนหน้า เพื่อให้ม้าทุกตัวมีโอกาสชนะเท่าเทียมกัน





คุณวิลสันกล่าวว่า การแข่งม้าดึงดูดผู้คนจำนวน 300,000 คนมาที่สนามแข่งม้าเฟลมมิงทัน





“ผู้คนมากันแต่เช้า พวกเขาเพลิดเพลินกับบรรยากาศ การแต่งตัว แฟชั่นนับเป็นส่วนสำคัญของงานนี้ หลายคนตั้งตารอวันแข่งและสัปดาห์แข่งม้าเพื่อที่จะได้แต่งตัวด้วยหมวกที่ทันสมัย ใส่สูทและชุดสวยๆ แม้แต่งานปาร์ตี้ตามโรงแรม ที่สำนักงานและที่บ้าน ผู้คนแต่งตัวและติดตามการแข่งขัน ช่วงเวลาพิเศษนี้ ในวันอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายน”



นักเคลื่อนไหวเเพื่อสิทธิของสัตว์ประท้วงในวันเมลเบิร์น คัพ Source: AAP / SCOTT BARBOUR/AAPIMAGE ขณะที่หลายคนเฉลิมฉลองการแข่งม้า หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับงานนี้





ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของพันธมิตรคุ้มครองม้าแข่ง (Communications Director for the Coalition for the Protection of Racehorses) คริสติน ลี (Kristin Leigh) องค์กรที่จัดงานประท้วงชื่อ ‘นับ ทู เดอะ คัพ (Nup to the Cup)’ กว่าทศวรรษกล่าวว่า





“เมลเบิร์น คัพ มักถูกมองว่าเป็นวันที่เรารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง แต่สิ่งที่เราเฉลิมฉลองนั้นมันผิด”





นับเป็นเวลาหลายปีที่การแข่งม้าถูกตั้งคำถามเรื่องการปฏิบัติและการแสวงประโยชน์จากสัตว์





อุตสาหกรรมนี้ถูกตรวจสอบเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ กระบวนการผสมพันธุ์ และการฝึกที่ทารุณ





นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเรื่องจริยธรรมกับการใช้แส้เฆี่ยนตีว่ากระทบกับสัตว์อย่างไร และการการุณยฆาตม้าที่บาดเจ็บบ่อยครั้ง คุณลีกล่าว





“ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เมลเบิร์น คัพ ปัญหาอยู่ที่การแข่งม้า เมื่อคุณใช้สัตว์เพื่อความบันเทิงและการพนัน จะมีความเจ็บปวดและความทรมานร่วมด้วยเสมอ เพราะพวกมันถูกมองว่าเป็นสัตว์ทำเงิน”





การแข่งม้านับเป็นการแข่งขันที่เม็ดเงินหนาที่สุดในโลก ในปี 2022 รางวัลมีมูลค่า $8 ล้านดอลล่าร์ ผู้ชนะจะได้รับรางวัล $4 ล้านดอลล่าร์และถ้วยรางวัลราคา $250,000 ดอลล่าร์





ยังเป็นวันงานที่มีการพนันที่ใหญ่ที่สุดภายในวันเดียวของออสเตรเลียอีกด้วย





นักพนันมักจะวางเดิมพันปีละครั้ง และที่ทำงานมักจัดงานชิงโชค





คุณลีกล่าวว่า แม้เมลเบิร์น คัพ จะกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐวิกตอเรีย แต่ก็มีผลเสียเรื่องการพนันตามมา





“ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การเดิมพันธุ์ม้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ปัจจุบันมีการเดิมพันการแข่งม้าจำนวน $29 ดอลล่าร์ในการแข่งขันครั้งนี้เพียงครั้งเดียวต่อปี ดังนั้นการแข่งม้ามีผลร้ายกับม้าและกับมนุษย์ด้วย”





พันธมิตรฯ ได้บันทึกจำนวนม้าที่ตายในการแข่งขันในแต่ละปีไว้ด้วย





“โดยเฉลี่ย ในการแข่งม้าที่ออสเตรเลียทุกๆ 2.5 วัน จะมีม้าตาย 1 ตัว อีกหลายพันตัวต้องบาดเจ็บและถูกฆ่านอกสนาม และเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกมันอีกเลย ในช่วง 10 ปีหลัง ม้า 8 ตัวตายในสนามเฟลมมิงทัน ในวันแข่งเมลเบิร์น คัพ และการฟื้นฟูม้านั้นมีราคาแพงและต้องใช้เวลา และยากสำหรับม้าด้วย พวกเขาจึงทำการุณยฆากพวกมันนอกสนาม”



การแข่งม้าเมลเบิร์น คัพ ที่สนามแข่งม้าเฟลมมิงทัน Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE แพทย์หญิงฟอร์บส์เสริมว่า ทีมงานสัตว์แพทย์มีขั้นตอนลดอัตราการบาดเจ็บ เพื่อให้แน่ใจว่าม้าและผู้ขี่ม้าปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด





“เรามีระเบียบของการรักษาสัตว์หลายประการในปี 2022 เพื่อลดความเสี่ยงที่ม้าแข่งจะบาดเจ็บสาหัส ม้าแข่งที่ลงแข่งในเมลเบิร์น คัพ และการแข่งม้านานาชาติเดินทางมารัฐวิกตอเรียเพื่อแข่งในเทศกาลแข่งม้า แม้ว่าเราจะมีประวัติที่ดีเรื่องความปลอดภัยของม้าแข่ง เมื่อเทียบกับการแข่งขันที่อื่นในโลก แต่นั่นไม่ได้หยุดความพยายามของเราที่จะทำให้ดียิ่งขึ้น”





อาการกระดูกหักเป็นอาการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยในม้าแข่ง เฉกเช่นนักวิ่ง





แพทย์หญิงฟอร์บส์กล่าวว่าการตรวจพบแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งสำคัญ





“หนึ่งในวิธีที่เราตรวจหาอาการบาดเจ็บในระยะแรกคือการใช้วิธีวินิจฉัยโดยภาพ หน่วยงานการแข่งขันรัฐวิกตอเรียและรัฐบาลรัฐวิกตอเรียซื้อเครื่องซีทีสแกนแบบยืนสำหรับม้าเป็นเครื่องแรก ก่อนหน้านี้การสแกนม้าค่อนข้างทำได้ยากเพราะพวกมันต้องถูกวางยาสลบ เครื่องใหม่นี้ช่วยให้เราสแกนเห็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในขณะที่ม้ายืนและตื่นอยู่ ซึ่งทำได้รวดเร็ว”



ม้าแข่งสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วระหว่าง 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง Source: Getty / Getty Images AsiaPac การสแกนแบบยืนเป็นข้อกำหนดสำหรับม้าทุกตัวก่อนลงแข่งในเทศกาลแข่งม้า





อย่างไรก็ตาม พันธมิตรฯ ยืนยันว่ามีวิธีอื่นสำหรับผู้คนที่จะแต่งตัวดีๆ และมีช่วงเวลาที่ดี โดยไม่ต้องมีการทารุณสัตว์หรือการพนัน





“เราสามารถเฉลิมฉลองสิ่งอื่นที่เกี่ยวกับสัตว์ มารวมตัวกันเพื่อระดมทุน หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้สัตว์ได้ประโยชน์ด้วย”





ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับฝ่ายไหน เมลเบิร์น คัพนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของออสเตรเลีย และการชื่นชมม้าที่มีชื่อเสียงและตำนานของพวกมัน





หากคุณหรือคนที่คุณรักมีปัญหาเรื่องการพนัน คุณสามารถติดต่อสายด่วนการพนันที่เว็บไซต์ เว็บไซต์ หรือโทร 1800 858 858





บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวหรือการประทุษร้ายทางเพศ 1800RESPECT โทร 1800 737 732 หรือ 1800RESPECT.org.au