SBS Tigrinya

Zaeba lomi

SBS Tigrinya

SBS

SBS Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 6 October 2016 at 11:57am
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages

ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቤት ጽሕፈት ስተይት ዲፓርትመንት፡ ነቲ ንዕለት 2 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ዋሺንግተን ዲሲ (ንዕለት 5 ጥቅምቲ ድማ ኣብ Atlantic Council) ብኣማኻሪ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኺካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ክልተ ሰሚናራት ከምዝሰረዞ ይፍለጥ። ከምዚ ዝኣመሰለ ሰሚናር፡ መንግስቲ ኤርትራ ኣበየ ሃገራት ንዚርከቡ ደገፍቲ መንግስቲ ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ኩነታት እታ ሃገር ኣመልኪቱ መግለጺ ዚህበሉ ኣጋጣሚ እዩ። ናይ ሕጂ ሰሚናር ድማ ንተመሳሳሊ ዕላማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተጋዊሑ ነይሩ። ኸይካየድ ምስራዙ ግን ንደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ከቖጥዖም ከሎ ፡ ሓያሎ ተቓወምቲ እቲ መንግስትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰልን ግን በቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ዕጉባት ምዃኖም ኺገልጹ ቀንዮም። እዚ ተርእዮ እዚ ንጎስጓሳት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት እንታይ ፋል (ፕረሰደንት) ኪኸውን ይኽእል? ብኻልእ ወገን ፡ እዚ ከም ዓወት ተቓወምትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን፡ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዓውዲ ኪቑጸር ይኽእልዶ?

Published 6 October 2016 at 11:57am
By Beyene Semere
Source: SBS
Available in other languages
Share

Latest podcast episodes

SAUDI ARABIA SOCCER RONALDO

'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር

Students at the University of New South Wales

ብዝሒ ናብ ኣውስትራልያ ዝመጹ ሰባት ኣብ`ዚ ዓመት ናብ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበሮ መጠን ይምለስ

FRANCE-ECONOMY-MARKET

ዕዳጋ ምኻድን ምሽማትን ኣብ ፈረንሳ እናቖረርካ ኮይኑ

Full Podcast

ቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ