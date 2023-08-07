ን 11 ዓመታት ካብ ፖሊስ ክሕባእ ዝጸንሐ ኢጣልያዊ ገበነኛ እቲ "ዘፍቅሮ ኹዕሶ እግሪ" ኣፈዲሕዎ።

ፖሊስ ኢጣልያ ንሓደ ካብ'ቶም ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ኣዝዮም ሓደገኛታት ካብ ፖሊስ ክሕብኡ ዝጸንሑ ሰባት ፡ ኣብ ውድድር ሻምፕዮን ኩዕሶ እግሪ ጋንታኡ ምስ ተዓወተት ሓጎሱ ክገልጽ' ተራእዩ እዩ ተታሒዙ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ።
ምስቲ ኣብ ኔፕልስ ዝመደበሩ ጕጅለ ገበነኛታት ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ዝእመነሉ ቪንቸንዞ ላ ፖርታ ፡ ን11 ዓመት ካብ ፖሊስ ክሃድም ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ኩዕሶ እግሪ ፍቕሩ ኣሕሊፉ ሂብዎ ክብል ፖሊስ ሓቢሩ ።
ላ ፖርታ ኣብ ወርሒ ሰነ ድሕሪ 33 ዓመት ጋንታ ናፖሊ ንመጀመርታ ግዜኣ ኣብ ሰረ "አ" ኣብዝተዓወተትሉ እዋን ፡ ኣብ ኮርፉ ኣብ እትብሃል ናይ ግሪኽ ደሴት ኣብ ዝርከብ ቤት ምግቢ ደገፉ ኣብዝገልጸሉ ዝነበረ እዩ ኣብ ስእሊ ተረኺቡ ።
ፖሊስ ኔፕልስ ካራቢኒሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፡ "ንዕኡ ኣሕሊፉ ዝሃቦ፡ ንዅዕሶ እግሪን ጋንታ ናፖሊ ዝነበሮ ፍቕሪ እዩ" በለ ። "ጋንታኡ ኣብቲ ሻምፒዮን ምስዓራ፡ ላ ፖርታ ነቲ ጽምብል ስምዒቱ ክጻወሮ ኣይከኣለን ።"
Napoli supporters at the Serie A championship game in early June. Source: AAP, EPA / Cesare Abbate
ንሱ ኣብቲ ፎቶ ምስ ተራእየ ፡ ፖሊስ ናብ ኮርፉ ኣምርሐ ፣ ብዓርቢ ምስ ግሪኻውያን መሳርሕቶም ኰይኑ ሞተር ብሽክለታ እናዘወረ ከሎ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዘእተዎ ፡ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሸትድ ፕረስ ጸብጺቡ ።
ጠበቓኡ ኣታናስዮስ ጊያናኮሪስ ን ኣሶሸትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፡ ኣብ ግሪኽ ሓድሽ ህይወት ከም ዝጀመረን ንስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ድማ ከም ሸፍ ኰይኑ ይዓዪ ከም ዝጸንሐን ገሊጹ ኣሎ ።
ሓደ ካብቶም 100 ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝብሃሉ ኣብ ኢጣልያ ዝነብሩ 100 ሰባት ዝነበረ ላ ፖርታ ቅድሚ ማእሰርቱ፡ ንሱ ኣብዘይነበረሉ ብገበናት ምስ ጉጅለ ገበነኛ ብምትሕብባር ግብሪ ብምጥፍፋእን ብምትላልን ገበነኛ ተባሒሉ ፡ ን14 ዓመትን ኣርባዕተ ወርሕን ክእሰር እዩ ተፈሪዱ ነይሩ ።