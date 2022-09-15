21:37
“ንተጋሩ ልብና ይነብዕ’ዩ ዘሎ” ዶ/ ተ/ማርያም ፡ “ምስ ትግራይ ዝደናገጹ ኤርትራዊያን ክበዝሑ ኣለዎም” ዶ/ ኣደራጀው
ንግስቲ ኤልሳቤጥ II ኣብ መበል 96 ዓሪፋ፡ ቦኽሪ ወዳ ቻርለስ ንጉስ ኮይኑ።
57:09
ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፖድካስት (08 መስከረም 2022)
06:47
ኣቶ የማነ ገ/መስቀል ህወሓት ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ክልውጥ ድሌት ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ፤ ኣቶ ደመቀ መኮነን ድማ ትግራይ ንህወሓት መዐንደሪት ኣይክትከውንን ኢሎም። (ጸብጻብ)
“ኣብ መደበር ስደተኛታት ሱዳን ካብ ዘለዉ ኢትዮጵያዊያን ሰባት ብግዲ ይዕስከሩ ኣለዉ” ናይ ዉ/ሕ/ሃ ጉዳይ ስደተኛታት (UNHCR)
ሰብኣዊ ዋጋ ናይ ዋንጫ ዓለም ኣብ ቐጠር ክንደይ እዩ?
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12/09/20221:00:00
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)
12/09/202251:04
መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)
12/09/202205:25
ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ
12/09/202213:13
“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ
11/09/202207:52
“ንተጋሩ ልብና ይነብዕ’ዩ ዘሎ” ዶ/ ተ/ማርያም ፡ “ምስ ትግራይ ዝደናገጹ ኤርትራዊያን ክበዝሑ ኣለዎም” ዶ/ ኣደራጀው
09/09/202221:37
ካብ ቪዛ ናብ ስራሕ ፡ ኣውስትራሊያ ቁጽሪ ተእትዎም ክኢላዊ ስደተኛ ትውስኽ ።
09:17
ኣድላይነት መርመራ ሕክምና ቅድመ ሕርሲ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)
10:13
ቀረብኩም ናይ ጠላዕ ጸገም ምስዝገጥሞም ደገፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)
ሳልማን ሩሽዲ ድሕሪ ዝወረዶ መጥቃዕቲ ኣብ ጽቡቕ መንፈስ ይርከብ፣ ኣብ ኤውሮጳ ኑክልየሳዊ ሓደጋ ፣ ከምኡ' ውን ኣብ ኣውስትራሊያ ዘሎ ሕጽረት ኪኢላታት ንምፍታሕ፡ ትህቦ ቪዛ ክብ ተብሎ።
10:16
ኣብ ኣውስትራሊያ ድሕነት እንስሳታት ብኸመይ’ዩ ዝሕሎ፧ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)
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12:56
"ምምህርና ፍልጠትካን ትምህርትኻን ንኽትውስኽ ዝሕግዝ ሞያ እዩ።" ዝርርብ ምስ መም/ ጀማል እኩድ
16:16
"ኣብቲ ንነብሮ ስደት ከም ዓዲና ቆጺርና ክነብር እንተጀሚርና ዓቢ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና።" ኬነዲ ወልደማሪያም
16:15
ካብዚ ሓድሽ ተመሪጹ ዘሎ መንግስቲ ማሕበረሰብና እንታይ'ዩ ክረብሕ፧ ዝርርብ ምስ ዶ/ር ብርሃን ኣሕመድ
15:48
ዕላል ምስ ተሸላሚ "Afriqueensland award" ግርማይ ገብረመድህን
09:01
ኣዳለውቲ ኢፍጣር ትርጉምን ጥቕምን ናይቲ ምትእኽኻብ ይዛረቡ።
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