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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

51:04

መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

05:25

ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

13:13

መንግስቲ ክልል ትግራይ ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝምራሕ መስርሕ ሰላም ንምቕባል ድሉው ምዃኑ ኣፍሊጡ።
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)

51:04

መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)

05:25

ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ

13:13

መንግስቲ ክልል ትግራይ ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝምራሕ መስርሕ ሰላም ንምቕባል ድሉው ምዃኑ ኣፍሊጡ።

ዜናን ትንታኔን

21:37
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“ንተጋሩ ልብና ይነብዕ’ዩ ዘሎ” ዶ/ ተ/ማርያም ፡ “ምስ ትግራይ ዝደናገጹ ኤርትራዊያን ክበዝሑ ኣለዎም” ዶ/ ኣደራጀው

Queen Elizabeth II at her Platinum Jubilee

ንግስቲ ኤልሳቤጥ II ኣብ መበል 96 ዓሪፋ፡ ቦኽሪ ወዳ ቻርለስ ንጉስ ኮይኑ።

57:09
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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ ፖድካስት (08 መስከረም 2022)

06:47
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ኣቶ የማነ ገ/መስቀል ህወሓት ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ክልውጥ ድሌት ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ፤ ኣቶ ደመቀ መኮነን ድማ ትግራይ ንህወሓት መዐንደሪት ኣይክትከውንን ኢሎም። (ጸብጻብ)

Refugees flee Ethiopia

“ኣብ መደበር ስደተኛታት ሱዳን ካብ ዘለዉ ኢትዮጵያዊያን ሰባት ብግዲ ይዕስከሩ ኣለዉ” ናይ ዉ/ሕ/ሃ ጉዳይ ስደተኛታት (UNHCR)

An artwork of a stadium, the World Cup trophy and construction worker icons

ሰብኣዊ ዋጋ ናይ ዋንጫ ዓለም ኣብ ቐጠር ክንደይ እዩ?

ናይ ረድዮ ፕሮግራም

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ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ

Radio

Scheduled
Thu 15 Sep, 8:00am - 9:00am
ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ
12/09/20221:00:00
ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ
08/09/20221:00:00
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ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

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ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (12 መስከረም 2022)
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12/09/202251:04
መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)
መንግስቲ ኤርትራ: "ወያነ ሓሶት፡ ጥልመትን ምትላልን ከም ጥበብ ፖለቲካ" ይጥቀምሉ ኣሎ ክብል ከሲሱ። (ጸብጻብ)
12/09/202205:25
ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ
ቢንያም ግርማይ ኣብ ኲቤክ ሳልሳይ ወጺኡ፣ ጋንትኡ ምስ ስሙ ዘይናይሃገሩ ባንዴራ ስለዝተቐመጠሉ ጥርዓን ኣቕሪባ
12/09/202213:13
“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ
“ህዝቢ ንዓመተ 2015 ናይ ራህዋ ዓመት ክትኮነሉ ብተስፋ እዩ ዝጽበ ዘሎ።” መልኣከ ጸሃይ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ
11/09/202207:52
“ንተጋሩ ልብና ይነብዕ’ዩ ዘሎ” ዶ/ ተ/ማርያም ፡ “ምስ ትግራይ ዝደናገጹ ኤርትራዊያን ክበዝሑ ኣለዎም” ዶ/ ኣደራጀው
“ንተጋሩ ልብና ይነብዕ’ዩ ዘሎ” ዶ/ ተ/ማርያም ፡ “ምስ ትግራይ ዝደናገጹ ኤርትራዊያን ክበዝሑ ኣለዎም” ዶ/ ኣደራጀው
09/09/202221:37
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መደባት ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያን ጉዳይ ኢሚግረሽንን

Passengers arriving at Sydney International Airport.

ካብ ቪዛ ናብ ስራሕ ፡ ኣውስትራሊያ ቁጽሪ ተእትዎም ክኢላዊ ስደተኛ ትውስኽ ።

09:17
3.jpg

ኣድላይነት መርመራ ሕክምና ቅድመ ሕርሲ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

10:13
Online gambling

ቀረብኩም ናይ ጠላዕ ጸገም ምስዝገጥሞም ደገፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

Salman Rushdie speaking into a microphone

ሳልማን ሩሽዲ ድሕሪ ዝወረዶ መጥቃዕቲ ኣብ ጽቡቕ መንፈስ ይርከብ፣ ኣብ ኤውሮጳ ኑክልየሳዊ ሓደጋ ፣ ከምኡ' ውን ኣብ ኣውስትራሊያ ዘሎ ሕጽረት ኪኢላታት ንምፍታሕ፡ ትህቦ ቪዛ ክብ ተብሎ።

10:16
Animal welfare

ኣብ ኣውስትራሊያ ድሕነት እንስሳታት ብኸመይ’ዩ ዝሕሎ፧ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

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Queen Elizabeth II, 1926-2022

Comprehensive coverage available at SBS News.

ማሕበረሰብ

12:56
Interview with Jemal Ekud who is a teacher in Regional Victoria

"ምምህርና ፍልጠትካን ትምህርትኻን ንኽትውስኽ ዝሕግዝ ሞያ እዩ።" ዝርርብ ምስ መም/ ጀማል እኩድ

16:16
Interview with business man Kennedy weldemariam

"ኣብቲ ንነብሮ ስደት ከም ዓዲና ቆጺርና ክነብር እንተጀሚርና ዓቢ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና።" ኬነዲ ወልደማሪያም

16:15
Federal Election 2022

ካብዚ ሓድሽ ተመሪጹ ዘሎ መንግስቲ ማሕበረሰብና እንታይ'ዩ ክረብሕ፧ ዝርርብ ምስ ዶ/ር ብርሃን ኣሕመድ

15:48
Afriqueensland award goes to Ghirmay Gebremedhn

ዕላል ምስ ተሸላሚ "Afriqueensland award" ግርማይ ገብረመድህን

09:01
Iftar Ramadan

ኣዳለውቲ ኢፍጣር ትርጉምን ጥቕምን ናይቲ ምትእኽኻብ ይዛረቡ።

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