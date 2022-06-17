"ኣብቲ ንነብሮ ስደት ከም ዓዲና ቆጺርና ክነብር እንተጀሚርና ዓቢ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና።" ኬነዲ ወልደማሪያም

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Kennedy weldemariam Source: Supplied
Published 17 June 2022 at 10:38am, updated 17 June 2022 at 3:15pm
Source: SBS
ካልኣይ ክፋል ዕላል ምስ ኣቶ ከነዲ ወልደማርያም። እዚ ብምኽንያት ሰሙን ወይ ቅነ ስደተኛታት ምስ ኣቶ ኬነዲ ወልደማርያም ተቐማጢ መልበርን ዝገበርናዮ እዩ። ንሱ ኣብ 2003 ናብ ኣውስትራሊያ ክመጽእ’ከሎ ፈለማ ኣብ ምእራይ ፍረታት፡ ኣብ ስራሕ ላውንድሪን ተቖጺሩ ክሰርሕ ጀሚሩ። ደሓር ግና ንዝነበሮ ትምህርቲ ወሲኹ፡ ወኪል ግብሪ ከፊቱ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 200 ዘዋፈረ ናይ ብዙሕ ትካላት ወናኒን ኣካያዲን እዩ። ገለ ካብ ትካላቱን ምስ መሻርኽቱን፦ 4 ናይ ኮፊ ክላብ ፍራንቻይስ፡ ርይል አስቴት፡ ኢንሹራንስን ካልእን ይርከቦ።
Published 17 June 2022 at 10:38am, updated 17 June 2022 at 3:15pm
Source: SBS
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