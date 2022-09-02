ካብ ቪዛ ናብ ስራሕ ፡ ኣውስትራሊያ ቁጽሪ ተእትዎም ክኢላዊ ስደተኛ ትውስኽ ።

ቀንዲ ነጥቢታት
- ናይ ኣውስትራሊያ መንግስቲ ዓመታዊ ዝህቦ ቪዛ ናይ ፍልሰት ብ 35,000 ዝወሰኸ ምዃኑ ኣፍሊጡ ።
- ካብ ኣህጉራውያን ተመሃሮን ካብ ግዚያዊ ሰራሕተኛታትን ክሳብ ኣብ ትጽቢት ዘለዉ ኣመልካቲ ቪዛ ፡ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ ።
ናይ ኣውስትራሊያ መንግስቲ ዓመታዊ ብናይ ፍልሰት ቪዛ ዘእትዎ ብዝሒ ሰብ ብ 35,000 ቦታታት ክውስኽ ብምግባር 36 ሚልዮን ዶላር ድማ ነቶ ንነዊሕ እዋን ዝተጸበዩ ናይ ቪዛ መሳለጢ መዲቡ ኣሎ ።
እዚ ዝተገልጸ ኣብቶ ን ክልተ መዓልቲ ዝተኻየደ ናይ መንግስቲ ናይ ስራሕን ዓቕሚ ሰብን ዝምልከት ዋዕላ ምስተዛዘመ እዩ ። እቲ ዋዕላ ብናይ ኣውስትራሊያ ናይ ሰራሕተኛታት ሕጽረትን ናይ ስደተኛታት ምእታውን ተኽእሎታት ዝተዓብለለ ሎይኑ፡ እቲ ብሰንኪ ለበዳ ካብ ሃገር ዝወጹ ወይ ዘይ ኣተው ሰራሕተኛታት ተፈጢሩ ዘሎ ህጓፍ ፡ ዘድሊ ዓቕሚ ስራሕተኛ ንምምላእ ዝዓለመ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንቶኒ ኣልባነስ ፡ ኣውስትራልያ ብግዝያዊ ቪዛ ኣብ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ትውክልቲ ምግባራ ፡ ነቲ ዓቕሚ ስራሕ "ንሓደጋ እተቓልዐ" ከም ዝገበሮን ፡ ንሰራሕተኛታት ስደተኛታት ናብ ቐዋምነት ናብ መንበሪ ፍቓድ መገዲ ንምጥጣሕ ድማ "ሓፈሻዊ ስምምዕ" ከም እተገብረ ገሊጹ ።
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ሚኒስተር ዉሽጣዊ ጕዳያት ኣውስትራሊያ ክሌር ኦኒል ወግዓዊ መግለጺ ኣብዝሃበትሉ: እቲ ምእታው ኪኢላዊ ስደታኛ ካብ 160,000 ናብ 195,000 ክብ ከም ዝብል ኣፍሊጣ ።
ሚስ ኦንኤል መንግስቲ ለበር ቀዳምነት ዝህቦ ነገር ፡ ካብ ናይ ሓጺር እዋን ስደተኛታት "ናብ ነባሪ ፡ ዜግነትን ህንጸት ሃገርን" ዘተኩር እዩ ።
እዚ ንመንዩ ዝትንክፎ?
እቲ ትኩረት ፡ ነቲ ናይ ስራሕ ቦታ ምቕያር ፡ ኣብ ክንዲ ብግዚያውያን ስደተኛታት ዝያዳ ቀዋሚ ስደተኛ ከምዝኾኑ ምግባር እዩ ። እዚ ማለት እቲ መንግስቲ ነቶም ብግዚያዊ ቪዛ ዝመጹ ሰራሕተኛታት ንዝነውሐ ግዜ ዝጸንሕሉ መንገዲ ከጣጥሓሎም ወይ ድማ ናብ ቀዋሚ ቪዛ ዝሰጋገርሉ መንገዲ ከጣጥሓሎም እዩ ።
ናይ ኣህጉራዊ ተማሃሮ ኣብ ናይ ኣውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲታት ምስተመረቑ ኣብ ኣውስትራሊያ ንዝነውሐ ግዜ ብምጽናሕ ስራሕ ንኽሰርሑ ከምዝፍቐደሎም ብምግባር ሓገዝ ይረኽቡ ።
ብመሰረት ሚኒስተር ትምህርቲ ጃሰን ክላል ፡ ኣብ ኢንዱስትሪታት ሕጽረት ክእለት ኣብ ዘለዎም ተማሃሮ ፡ ኣብ ኣውስትራልያ ክልተ ዓመት ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም ።
ከምኡ 'ውን ግዝያዊ ናይ ስራሕ ቪዛ ዝሓዙ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝነውሐ ግዜ ንኽሰርሑ ብምፍቃድ ነቶም ቀይድታት ከቃልልዎም እዮም ።
ቪዛኦም ኣብ መስርሕ ዘለዉ ክሰልጠሎም ዝጽበዩ ሰባት ወይ መጻምድቲን ሰባት እውን በቲ ሓድሽ ምልክታ ክጽለዉ እዮም ፡ ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ኣንድሪው ጊለስ ከምዝተመባጽዖ ንምስላጥ ቪዛ ክሕግዝ 36 ሚልዮን ዶላር ተመዲቡ ኣሎ ።
ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኣብትጽቢት ዝርከብ ፡ 900,000 ቪዛታት ኣሎ ።
ንሱ ኣብ ፌደራላዊ ምርጫ ካብዝዕወት ኣትሒዙ ሰልፊ ለበር ግዜ ናይ ቪዛ መስርሕ ይንኪ ኣሎ ኢሉ ።
ብዓርቢ ሚስተር ጊልስ ከምዝገለጾ "ንሓደ ብግዚያዊ ናይ ሞያ ቪዛ ናብ ኣውስትራሊያ ዝመጽእ ሰብ ዝወስዶ ብገምጋም ካብ 53 መዓልታት ኣብ ግንቦትናብ 42 መዓልታት ኣብ ሓምለ ጎዲሉ ኣሎ።"
"ንሓደስቲ ኣብያተ-ንግዲ ንዘእትውዎ ሰራሕተኛ ዝወስዶ ግዜ ብገምጋም ካብ 37 መዓልቲ ናብ 18 ግዲሉኣሎ " ኢሉ ።
መዓስ'ዩ እዚ ተፈጻሚ ዝኸውን?
እቲ ወሰኽ ኣብ ናይ ኪኢላዊ ስደተና ብዝሒ ኣብ 2022 / 23 ናይ ገንዘብ ዓመት ዝተገብረ ምምሕያሽ እዩ ፡ በዚ ምኽንያት ብኡንብኡ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ ።
SBS ኒውስ ሰራሕተኛታት ንምርግጋጽ ምስ ቤት ጽሕፈት ሚስተር ጊልስ ተራኺቡ ብዛዕባ ምቝጻር ስራሕ ብቕልጡፍ ክጅምር ዝኽእል ምዃኑን ዘይምዃኑን ኣረጋጊጹ ኣሎ ።
ናይ ኣውስትራሊያ ሕጽረት ኪኢላዊ ዓቕሚ: ናይ ስራሕን ቪሳን ዕድላት
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣብ ኣውስትራሊያ ኣብ ዝቕጽላ ሓሙሽተ ዓመታት ብዙሕ ሰራሕተኛታት ዘድልዮም እቶም ዝለዓሉ 10 ዓይነት ስራሓት ናይ ህንጻ ኣካየድቲ ፡ ነርሳትን ከሸንቲን ካብ ኣቶም ምዃኖም ኣፍሊጡ እዩ።
ኣብ ዝቕጽል ዓመት ልዕሊ ክልተ ሲሶ ካብቶም ናብ ኣውስትራሊያ ክኣትው ትጽቢት ዝግበረሎም ስደተኛታት ካብ ሸውዓተ ናይ ሞያ ቪዛታት እዮም ።
እቲ መንግስቲ ቀዋሚ ናይ ቪዛ ኣከፋፍላ ካብ ኣብ መንጎ ስድራቤትን ክኢላዊ ስደተኛታትን ዘሎ ምክፍፋል ብምቕያር ኣብ ሰራሕተኛታት ዝያዳ ኣተኩሮ ክገብር እዩ ።
መንግስቲ ዘውጽኦ ቀዳምነት ንስደተኛታት ዝምልከት ጕዳይ ፡ ነዚ ዝስዕብ የጠቓልል (ብቛንቋ እንግሊዝ ቀሪቡ ኣሎ)፦
- Construction managers
- Civil engineering professionals
- General Practitioners
- Registered nurses
- ICT (information and communications technology) business and systems analysts
- Software and applications programmers
- Electrical engineers
- Chefs
- Midwives
- Veterinarians
- Surveyors