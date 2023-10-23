ጓል 80 ዓመት ኮይነ ኣካለይ ዝሃነጽኩን ብድልዱላት ኣንስቲ ዝድነቕ ሰብን እየ።

ሓንቲ ኣረጊት ሰበይቲ ኽትቃለ ከላ ምስረኣኹ : ምልዓል ክብደት ክጅምር ወሰንኩ ።
ካብ ማኪና ክትወጽእ ብዙሕ እያ ተቓሊሳ። ኣእዳዋን ኣእጋራን ቀጠንቲ ፡ ኣካላታ እውን ከምኡ ። ኣብቲ ዝድግፋ ሰብ ተጸጊዓ ፡ ኣብ ጥቓ ጂምናዝዩም ናብ ዝርከብ ህንጻ ተጸግዐት ።
ንርእሰይ ፡ "ከምኣ ኣይከውንን እየ ፡ ኣይኰንኩን!" ክብል ትዝ ይብለኒ።
ወዲ 56 ዓመት ከለኹ ፡ ጡረታ ወጻእኩ ፣ ትምህርቲ ኤሮቢክስ ከኣ ቀጸልኩ ።
ናብ ክፍሊ ምልዓል ክብደት ገጸይ እኳ እንተ ኸድኹ ፡ ኣብቲ ግዜ እቲ ግና ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ እዩ ነይሩ ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ግዝኣቶም ሰበይቲ ብምርካቦም ብዙሕ ኣይሕጐሱን እዮም ።
ሓደ ሰብኣይ ግና ክመሃር ከም ዝሓሰብኩ ምስ ረኣየ ፡ ንኺምህረኒ ፍቓደኛ ኰነ ። ምስኡ ን12 ወርሒ ምስ ሰልጠንኩ ፡ ኣብ ሲድኒ ኣብ እተገብረ ውድድር ቅርጺ ሰብነት ክወዳደር ሓተተኒ ።
እቲ ዘገርም ከኣ ፡ ተዓዊተ ።
ሰባት ብኣኻ ክዛረቡ ምጽዋር
እቲ ንሓድሽ ኣነባብራይ ዝፈጠሮ ግብረ መልሲ ዝተፈላለየ እዩ ነይሩ ። ገሊኦም ሰባት ይፈርዱኒ ፡ እቲ በዓል ሓዳረይ ዝነበረ ዴቪድ ግና ደጋፊየይ'ዩ ነይሩ ።
ካባይ ብ23 ዓመት ይንእስ ፡ ካብ እንምርዖ 33 ዓመት ጌርና ኣለና ፡ ወትሩ ሕጕስቲ ድማ ኰንኩ ።
ብኣረኣእያይ ፡ እቶም ንኻልኦት ብኸመይ ክነብሩ ከም ዘለዎም ኺፈርዱ ዝደልዩ ሰባት ፡ ዕድለኛታት ዘይኮኑ እዮም ። ብዛዕባ እቲ ክግበር ዝከኣል ነገር ተኽእሎኡ ኣይፈልጡን እዮም ።
በዞም ሰባት እዚኦም ኣይተሸገርኩን ። ብኣንጻሩ እኳ ደኣስ ፡ በቶም ፈራዶ ኣመና ሒደት ሰባት እጕሂ እየ ።
ካብ 56 ክሳዕ 80 ኣብ ዘሎ ክሊ ዕድመይ እየ ተወዳዲረ ፣ ክሳዕ ሕጂ ድማ ዘደንቕ ተመክሮ እዩ ። ኣብ 'ዚ እዋን' ዚ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ደቂ-ኣነስትዮ ተወዳዳሪት ተፈጥሮኣዊ ህንጸት ሰውነት እየ ።
Janice and David have been happily married for 33 years. There are 23 years between them. Source: Supplied / Diimex.com
ካብ ላስ ቬጋስን ሆሊዉድን ናብ ሃዋይ ፡ ግሪኽ ፡ ዱባይ ፡ ፉከትን ፕራግን ካብ ካልኦት ቦታታት ከይደ ኣለኹ ። ኣነ 'ውን ኣብ' ቲ ኣብ ኤሲት ፡ ኲንስላንድ ፡ኒውሳውዝ ወልስን ቪክቶርያን ዝካየድ ዞባዊ ውድድራት ተሳቲፈ እየ ።
ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ፕራግ ኣብ ዝነበረ ናይ ዓለም ዉድድራት ድማ ተዓወትኩ ።
ብዕድመ እናዓበና እናደልደልና ንኺድ
እዚ መዓርግ እዚ ኣዝዩ ዘሐጕሰኒ እዩ ፡ ቅድሚ እቲ ውድድር ሒደት መዓልትታት ይገብር ጓል 80 ዓመት ስለ ዝነበርኩ እዩ ። እዚ ከኣ ጓል 80 ዓመት ምስ ኰንኩ ፡ ኣብ መላእ ዓለም ብተፈጥሮኣዊ መገዲ ምህናጽ ሰብነት ብዝዀነ መገዲ ዝወዳደር ናይ መጀመርታ ጓል ኣንስተይቲ ይገብረኒ ።
ብዙሓት መንእሰያት ኣትሌታት ኣብ ፕራግ ምሳይ ዝተሳእሉ "ንስኺ ድርኺትና ኢኺ" ይብሉ ። ጻዕርታተይ ነቶም ኣብ እተፈላለየ ክሊ ዕድመን ሃገራትን ዝርከቡ ስፖርተኛታት ብሓቂ ደሪኽዎም እዩ ።
ንኣሽቱ ኰኑ ዓበይቲ ኣንስቲ ድልዱላትን ምሉእ ብምሉእ ብርእሰን ዚተኣማመናን ክዀና ስለ ዝሓገዘን ፡ ኣዝየ እየ ዝሕጐስ ።
ምህናጽ ሰብነት ካብ ዝጅምር ንነጀው ተቐይረ ዝብል ኣይመስለንን ፡ ዝያዳ ምትእምማን ግን ይስምዓኒ ።
Janice Lorraine at the world titles in Prague in November 2022. She is the first woman in the world to compete internationally in natural bodybuilding at the age of 80. Source: Supplied / ales bedlik
ንድሕሪት ተመሊሰ ኣንስቲ ከም "ናይ ኣረጊት ደርሆ" ፡ "ናይ ቀደም ሳንጣ" ፡ "ናይ ቀደም ሳንጣ" ዝበሃላሉ ዝነበራ እዝክር እየ ።
ብዕድመ ንዝደፍኣ ኣንስቲ ድልዱላትን ምስ ዓበያ ቅርጸን ዝሕልዋን ተፈታዊ ክዳውንቲ ምኽዳን ከምዝከኣል ከርእየን ደለኹ ።
እቲ ልዕሊ ኵሉ ዘሐጕሰኒ ነገር ፡ ብፍላይ ነተን ልዕሊ 50 ዝዀና ብዕድመ ዝደፍኣ ኣንስቲ ፡ ብዛዕባ ገዛእ ርእሰን ኰነ ብዛዕባ ህይወት ባህ ኢልወን ክርእየን ከለኹ እዩ ።