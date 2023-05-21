መጻኢ ፋሽን፡ ጾታ ኣልቦ-ፋሺን ድዩ ዝኸውን ዘሎ?

ኤሪክ ይቮንን ዩካናን ኣብዚ ናይ ኣውስትራሊያ ፋሽን ሰሙን ናይ ጾታ ኣልቦ ዲዛይናት ዘርእዩ እዩ ነይሩ ።

A person in red, woven clothing with black eye makeup on

Gender neutral label Youkhana made its Australian Fashion Week runway debut this year. Source: Getty / Mackenzie Sweetnam

እቲ ኤሪክ የቮን ዘቕረቦ ዲዛይን ፡ገዛእ ርእስኻ ትገልጸሉ፡ ብዙሕነትን ንኹሉ ዘካትትን ከምዝኾነ እዩ ተገሊጹ ።

ኣብ መልበርን ዝመደበሩ ናይ ፋሽን ዲዛይነር ን SBS ዜና "ንኹሉ ሰብ ዝኸውን ክዳውንቲ ክንሰርሕ ንደሊ ኢና ። ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ" ኢሉ ።
"ሓደ ንድፊ ፡ መስመር ወይ ቍርጽራጽ ክፈጥር ከለኹ ፡ ንዅሉ እቲ ቅርጺ ዝውክል ክከውን ኣለዎ ።"
A man in a khaki mesh vest and a colourful baseball cap. He has a facial hair and is wearing silver hoop earrings
Erik Yvon is a Melbourne-based fashion designer. Source: SBS / Jennifer Scherer

ኣብ ሲድኒ ዝመደበሩ ዲዛይነር ን SBS ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ "ዝያዳ ፈተነ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፡ ዘሐጉስ እዩ " ኢሉ ።

"ሰባት እንታይ ከም ዝኽደኑ ኸይነገሩ ፡ ናይ ገዛእ ርእሶም ቅዲ ኽሕዙ እዮም ዝደልዩ ።"
A black and white photo of a person with long hair wearing a low-cut dress and head scarf, surrounded by mannequins with their designs on them
Nathaniel Youkhana is a Sydney-based fashion designer. Source: Supplied / Nathan Angelis
ካብ ጾታ ነጻ ዝኾነ ክዳውንቲ ዕዳጋ ብቕልጡፍ ይዓቢ ኣሎ ፡ ኣብ 2030 ብዙሕ ሚልዮን ዶላር ከውጽእ ምዃኑ ተንተንቲ ይንበዩ ።
ናይ ኣውስትራሊያ ናይ ፋሽን ቤት ምኽሪ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ለይላ ናጃ ሂብሪ ናይ ጾታ ብዙሕነት ምሕቋፍ ንኢንዱስትሪ "ሓድሽ ኣይኮነን" ትብል ።
"ኣብ ሓደ እዋን ፡ መልክዕ ተባዕታይን ኣንስተይትን በበይኑ ነርኢ ነበርና ፣ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝዀነ ድማ ኣይርድኣንን" በለት ።

"ፋሽን ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ፡ ጾታዊ ስምዒትካ: ዝዀነ ይኹን ጾታኻ ምግላጽ እዩ ።"


ዋክካ ዋካ ሞዴል ካይ ክላንሲ ከምዝብሎ ናይ ኣውስትራሊያ ፋሽን ኢንዱስትሪ ብዙሕ ናይ ጾታ መለለይታትን መግለጺታትን ኣብ ምርኣይ ዝሓሸ እናኾነ ይመፅእ እኳ እንተሎ ገና ምምሕያሽ የድልዮ እዩ ።

A person in a jumper and head scarf with a grey, black, red and blue pattern. The model has a beard and is wearing black lipstick
Kai Clancy walked in Erik Yvon's Australian Fashion Week Show this year. Source: Getty / Marley Morgan
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Published 21 May 2023 10:59am
Updated 21 May 2023 11:11am
By Jennifer Scherer, Amy Hall
Source: SBS
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