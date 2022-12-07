ሞሮኮ ንርብዒ ፍጻመ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ብምብጽሓ ኣብ መላእ ሃገራት ዓረብ ሓጎስን ፈንጠዝያን ኣለዓዒሉ።

ኣዕራብ ካብ ባቕዳድ ክሳብ ቱኒዝ ፡ ኣብቲ ኣብ ሃገራት ዓረብ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ዋንጫ ዓለም፡ ሞሮኮ ናብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም ቐጠር ዝበጽሐት ናይ መጀመርታ ተዛረብቲ ቋንቋ ዓረብ ዝዀነት ሃገር ምስ ኰነት ፡ ብሓጎስ ኣዕለቕሊቑ ኣሎ።
ኣብ ራባት ፡ ደገፍቲ ነቲ ጸወታ ንምዕዛብ ንሓያሎ ሰዓታት ኣቐዲሞም ንካፈታት ኣጨቓጪቖምሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ፡ ኣብ ማእከል ከተማ ዝነብሩ ደገፍቲ ፡ ድሕሪ እቲ ናይ ሞሮኮ ዓወታቶም ፡ ባንዴራኦም ካብ መሳዅቲን እናወዛወዙ ብሓንደበት ናብ ሓደ ኣደባባይ ዝወስድ ጐደናታት ኣጥለቕሊቖም ።
"እዚ ስምዒት እዚ ንመጀመርታ ግዜ እዩ ተሰሚዑኒ" ፋህድ በልባኽር ናብ ማእከል ከተማ ክኸይድ ከሎ ስምዒቱ ገሊጹ።
"ኣዚና ሕቡናት ኢና ።"
ናይ መላእ ሃገራት ዓረብ መራሕቲ ንሞሮኮ ውዳሰኦም የቕርቡ ኣለዉ።
"ንኣትላስ ኣናብስ እንቋዕ ሓጎሰኩም ፡ ደስ ኣቢልኩምና ። ሞሮኮ ፡ ከም ብሓድሽ ተዓዊትኩም! "ዝብል መልእኽቲ ንግስቲ ዮርዳኖስ ራኒያ ኣብ ትዊተር ጽሒፋ ።
እቲ ሓጎስ ኣብ ቱኒዝ ፡ በይሩት ፡ ባቕዳድ ፡ ራማላን ካልኦት ናይ ኣዕራብ ከተማታትን እውን ፈሲሱ እዩ ። ኣብ ቀጠር ዝርከቡ ጐረባብቲ ሃገራት ዓረብ ዝመጹ ኣብ እተፈላለየ ዘይርሳዕ ተዋስኦታት ብዝጋዋሕ ዘሎ ሓበን ሃገራት ዓረብ ዘቃልሕ እዩ ነይሩ ፣ እዚ ከኣ ምስቲ ኣብ ሃገራት ዓረብ ንነዊኅ እዋን ተኸፋፊሉ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ዘይምቅዳው ኽነጻጸር ከሎ ሓድነት ፈጢሩ ዘሎ እዩ ።
44,000 ሰባት ሞሮካውያን ደገፍቲ ብብዝሒ ዝርኣይሉ ዝነበሩ ስታድዩም ዶሓ ንስጳኛውያን ብቑጽሪ በሊጾሞም ተራእዮም ፣ ኣንስቲ ብዕልልታ ድምጸን ዓው ኣቢለን ፡ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ከበሮኦም እናወቕዑ ብስዕስዒት ሓጎሶም ይገልጹ ነበሩ ።
ብኣማእታት ዝቝጸሩ ሞሮካውያን ደገፍቲ ሞሮካውያን ኣብቲ ጸወታ ናብ ኳታር ብምኻድ ፡ ምስ ብዙሓት ተቐማጦ ሞሮኮ ተጸንበሩ ።
"ዓበይቲ ስጳኛውያን ጋንታታት ባርሰሎናን ማድሪድን እናረኣኹ እየ ዓብየ ። ስለዚ ፡ ከም ስጳኛ ንዝኣመሰለት ዓባይ ሃገር ምስዓር ንሞሮኮ ዓቢ ዓወት እዩ "ይብል ኣብ ዶሃ ዝነብር ወዲ 23 ዓመት ሞሮካዊ ጣሃ ላህረጉ ።
ኣብ ልዕሊ እታ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ን ሞሮኮ ዝገዝ አት ስጳኛ ምስዓር ማለት ንብዙሓት ሞሮካውያን ፡ ኣዝዩ ምቁር ስምዒት ክኸውን ይኽእል እዩ ።
ኣብ ዶሓ ዝነብር ኣሕመድ ዱሊ ዝስሙ ፍርቂ ቱኒዝያዊ ፡ ፍርቂ ኣልጀርያዊ ፡ ምስ ሓንቲ ሞሮካዊት ሰበይቲ ዝተመርዓወ እዩ።
"ናይ ኣዕራብ ጋንታ ኣለዉና ። ነዞም ደገፍቲ ርኣዮም ። ብምሉኦም ሞሮኮ እዮም ኢልካዶ ትሓስብ? ኣይፋሉን ኣዕራብ ስለዝኾኑ ጥራይ እዩ "ወሲኹ ከኣ ናብቶም ብዙሓትን ሕጉሳትን ህዝቢ ጠመተ ።
ዒራቓውያን ተኸተልቲ ሺዓ ዝኾኑ ሞቕጣዳ ኣል-ሳድር ፣ ገዛኢ ዱባይ ሼኽ መሓመድ ቢን ራሺድ ኣል-ማክቱም ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊባኖስ ናጂብ ሚካቲን ቀዳማይ ሚኒስተር ሊብያ ዓብዱልሓሚድ ኣል-ድቢባን ኩሎም ነታ ሞሮካዊት ጋንታ ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ሰዲዶምላ ።
ሞሮኮ ኣብዚ ውድድር ተሪፋ ዘላ ናይ መወዳእታ ኣፍሪቃዊት ጋንታ እያ ፡ ድሕሪ ካሜሩን ብ1990 ፡ ናይጀርያ ብ1994 ከምኡ ድማ ጋና ብ2012 ናብ ግጥም ርብዒ ፍጻመ በጺሓ ዘላ እያ ።
ሞሮኮ ኣብዚ ቀረባ ዓሰርተታት ዓመታት ንኣፍሪካን ንኣማዝን ከም ኡውን ንዓረባዊ መንነት ተቐቢላ ዘላ ሃገር እያ። በዚ'ውን እቲ ዓወት ኣብ ካልእ ክፋል እታ ኣህጉር ይጽምበል እዩ ዘሎ።
ምክትል ሓላፊ ቤት ምኽሪ ገዛኢ ሱዳን መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ "ንኣትላስ ኣናብስ ምስጋና" ድሕሪ ምባል "ንደገፍቲ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን እንቋዕ ሓጎሰኩም" ኢሉ ።