ንግስቲ ኤልሳቤጥ II ኣብ መበል 96 ዓሪፋ፡ ቦኽሪ ወዳ ቻርለስ ንጉስ ኮይኑ።

ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዳግማይ ኣብ 96 ዓመታ ኣብ ስኮትላንድ ኣብ ዝርከብ ቤታ ከም ዝሞተት ቤተ-መንግስቲ ባኪንግሃም ኣፍሊጡ ።
እቲ ፓላስ ዓርቢ ንግሆ ብናይ ኣውስትራልያ ሰዓት ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ "ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ንግስቲ ኣብ ባልሞር ብሰላም ዓሪፋ" ኢሉ ኣረጋጊጹ ኣሎ ።
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እቲ ወዲ 73 ዓመት በዅሪ ወዳ ቻርለስ ፡ ብኡንብኡ ንጉስ መንግስቲ እንግሊዝ ኰነ ፡ ከም ኣውስትራልያ ፡ ካናዳን ኒው ዚላንድን ዝኣመሰሉ 14 ካልኦት መንግስትታት እውን ርእሲ ኰነ ። ካብ ሎሚ ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ ተባሂሉ ክጽዋዕ እዩ ።
ንጉስ ቻርለስ ኣብ መግለጺኡ: ሞት ኣዲኡ ንስድራቤቱ "ኣዝዩ ዘጕሂ" ምዃኑ ገለጸ ።
"ሓንቲ እነፍቅራ ልኡላዊትን ኣዝያ ፈቃር ኣደን ብምሕላፋ ኣዚና ኢና እንሓዝን" በለ ።
"ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር: ኣብ ክውንነት: ኣብ ሓባራዊ ኃብቲ: ከምኡውን ኣብ መላእ ዓለም ብዘለዉ ማእለያ ዘይብሎም ሰባት ብሞታ ሓዘን ከም ዝስምዖም እፈልጥ እየ ።"
ኣባላት ስድራቤታ ቅድሚ "ቲ ምልክታ ምጅማሩን ሓካይማ ብዛዕባ ጥዕናኣ ዘለዎም ስክፍታ ድሕሪ ምግላጾምን ኣብ ዝነበረ ሰዓታት ኣብ ጎና ነበሩ ።
ብዙሕ ህዝቢ ናብ ቤተ-መንግስቲ ባኪንግሃም ውሒዞም፡ ካብ ቤተ-መንግስቲ ባኪንግሃም ወጻኢ ክእከቡ ጀሚሮም ሓዘኖም ይገልጹ ኣለዉ ።
LISTEN TO
Queen Elizabeth's family says she died peacefully at Balmoral Castle in Scotland.
SBS News
08/09/202211:24
ሓድሽ እተመዘዘት ቀዳማይቲ ሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ ሊዝ ትሩስ ንንግስቲ ኤልሳቤጥ ዳግማይ ፡ "ዘመናዊት ብሪጣንያ እተሰረተትሉ ከውሒ" ብምባል ገሊጻታ ።
ንሳ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ፡ "ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ጽንኩር እዋን ፡ ምስ ኣብ መላእ ዓባይ ብሪጣንያ ዘለዉ ኣሕዋትናን ፡ ናይ ሓባር ሃብትን ዓለምን ነቲ ዘሕለፈቶ ፍሉይ ዕድመ ኣገልግሎት ንኽንዝክሮ ኢና" በለት ።
ቅድሚ እተወሰነ መዓልትታት ፡ እታ ንግስቲ ንሊዝ ትሩዝ ኣብ ባልሞር ካስል ቀዳመይቲ ሚኒስተር ገይራ ሸይማታ እያ ። ሊዝ ትሩዝ ኣብ ትሕቲ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልኣይ ዘገልገለት መበል 15 ቀዳማይቲ ሚኒስተር እያ ።
ንግስቲ ኤልሳቤጥ ጥዕናኣ ኣንቈልቈለ ክመጽእ እዩ ጸኒሑ ።
Queen Elizabeth II received UK Prime Minister Liz Truss earlier this week at her home in Balmoral, Scotland. Credit: Jane Barlow/AP
ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ፡ ኤልሳቤጥ ኣብ ሆስፒታል ኣትያ ኔራ ፣ ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዛ ድማ ነቲ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዝግበር ዝነበረ ዕዮታት ኽትሓድጎ ተገደደት ። ብረቡዕ ፡ ነቲ ብሓካይማ ከተዕርፍ ምስ ተነግራ ፡ ምስ ላዕለዎት ሚኒስተራት ዝነበራ ርክባት ዳርጋ ኵሉ ኣኼባ ሰረዘቶ ።
ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዳግማይ ፡ ኣብ ዓለም ብዕድመ ዝዓበየትን ዝነውሐ ዕድመ ዘለዋ ርእሲ መንግስቲ ኮይና ፡ ብ6 ለካቲት 1952 ገና ጓል 25 ዓመት ከላ ኣቦኣ ንጉስ ጆርጅ ሻድሻይ ምስ ሞተ ፡ ናብ ዝፋን ደየበት ።
ኣብ ወርሒ ሰነ ፡ ንዓመታኡ ዘውዲ ደፍአት ።
ሰብኣያ ልዑል ፊሊፕ ኣብ ሚያዝያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት'ዩ ሞይቱ ። ምስኡ ኣብ ሓዳር ን 73 ዓመት ጸኒሖም ።