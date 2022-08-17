ጓል 34 ሱዕዳዊት ነጣፊት ፖለቲካ ኣብ ትዊተር ብዝለጠፈቶ ትሕዝቶ ን 34 ዓመታት ክትእሰር ተፈሪድዋ።

ትሕዝቶ
- ኣል-ሸሃብ ካብቶም ኣብ ስዑዲ ዓረብ ንነዊኅ እዋን ኣድልዎ ዘጋጠሞም ሰዓብቲ እምነት ሺዓ ዝዀኑ ውሑዳን ሰዓብቲ እምነት ምስልምና እያ።
- ኣብ ስዑዲ-ዓረብ ፡ ንዕረፍቲ ኣብ ዝነበረት እዋን ፡ ቅድሚ እቲ ናብ ትቕመጠሉ ዓዲ-እንግሊዝ ንኽትምለስ ቅሩብ መዓልትታት ምስተረፋ'ያ፡ ተኣሲራ።
ቤት ፍርዲ ግብረ ሽበራ ስዑዲ ንሓንቲ ተሓላቒት መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ምህርቲን ን34 ዓመታት ክትእሰር ፈሪድዋ ኣሎ ፡ ብድሕሪኡ ን34 ዓመታት ዝጸንሕ ናይ ጉዕዞ እገዳ ተፈሪድዋ። እዚ ብኽሲ ኣብታ ሃገር መሰረታዊ መሰላት ንኽወሃቦም ዝጽውዕ መልእኽቲ ኣብ ትዊተር መልእኽቲ ስለዝለጠፈት እያ።
ኣብ ልዕሊ ጓል 34 ዓመት ሳልማ ኣል-ሸሃብ ዝተፈርደ ፍርዲ ፣ ንናይ ስዑዲ ደቂ ኣንስትዮ ተጣባቒ መሰላት ካብ ዝተዋህበ ዝነውሐ ማእሰርቲ ኮይኑ ፣ እዚ ድማ ኣብ ዘውዳዊ መሓመድ ቢን ሳልማን (MBS) ዘሎ ኣብልዕሊ ዝቃወሙ ምዕጻው ዘመልክት እዩ ።
ኣብ ጥሪ 2021 ኣደ ደቂ ኣርባዕተ ዓመትን ሽዱሽተን ዝዕድሚኦም ክልተ ኣወዳት ሒዛ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ንዕረፍቲ ኣብ ዝኸደትሉ እዋን እያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተዳጐነት: ኣብቲ ግዜ እቲ ናብቲ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዝርከብ መንበሪኣ ክትምለስ መደብ ነበራ: ንሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሊድስ ናይ ፒኤችዲ ሕጹይ ተማሃሪት እያ ዝነበረት ።
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ሚስ ኣል-ሸሃብ ካብቶም ኣብ ስዑዲ ዓረብ ንነዊኅ እዋን ኣድልዎ ዘጋጠሞም ሰዓብቲ እምነት ሺዓ ዝዀኑ ውሑዳን ሰዓብቲ እምነት ምስልምና እያ ።
ኣብ ኢንስቲቱት ናጽነት ናይ ስዑዲያ ሓላፊት ዝዀነት ቢታንያ ኣል-ሓይዳሪ ፡ "ስዑዲ-ዓረብ ፡ መሰላት ደቂ-ኣንስትዮ የመሓይሻን ሕጋዊ ለውጢ የምጽእን ኢላ ንዓለም ተጃሂራ እያ ፣ ኰይኑ ግና ፡ እዚ ዘይፍትሓዊ ፍርዲ እዚ ፡ እቲ ኵነታት እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘተሓታትት ኣይኰነን" ።
"ማሕመድ ቢን ሳልማን ንኸምዚ ዝኣመሰለ ምግሃስ መሰላት ኣብ ምምራሕ ካብ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ሓይሊ ዝረኸበ ኰይኑ እንተ ተሰምዖ ዘገርም ኣይኰነን ። ናብ ተሓታትነት ዝመርሕ ናይ ሓቂ ስጕምትታት እንተ ዘይብልካ ። ንኣሽቱ ደቃ ብዘይ ኣደ ከይዓብዩ ሰበስልጣን ስዑዲ ንሳልማ ክፈትሕዋ ኣለዎም ። ንተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ናጽነት ክረኽቡ ስለ ዝጸውዐት ጥራይ እያ ተኣሲራ ዘላ ። "
እቲ ን ኣል-ሸሃብ ዝተዋህበ ብይን ፡ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ዘውጽኣቶ ጸብጻብ ከም ዝጠቐሶ ፡ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ እትጣበቕ ሉጃን ኣል-ሃትሉል ትድግፍ ከም ዝነበረት ፡ ነጻ ክትወጽእ ጻውዒት ኣቕሪባ ።
እቲ ናይ ትዊተሩ ኣካውንታ @I_Salma1988 ዝዀነ ሳልማ ኣል-ሸሃብ ፡ ሓብቲ ሉጃን ዝዀነት ናይ ሊና ኣልሃትሉል ፡ ዝለጠፈቶ ብምዝርግሓ (ሪትዊት ብምግባራ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወት እዩ ዝእመን ።
እቲ ብሊናኣብ 1 ጥሪ 2021 ብቋንቋታት ዓረብኛ ዝተጻሕፈ፡ "ንሉጃን ኣል-ሃትሉል... ሓርነት፡ ኵሎም እሱራት ሕልና ነጻነት። እቲ ናትኩም ናጽነት ፡ ናይ ሓዳስ ዓመት ናይ መጀመርታ ትምኒተይ እዩ" ።
ኣል-ሸሃብ ኣብ ፈለማ መጋባኣያ ቤት ፍርዲ ንሽዱሽተ ዓመት እኳ እንተ ተፈርዳ ፡ እቲ ፍርዲ ግን ይግባይ ኣብ ዝተበሃለሉ እዋን ን34 ዓመት ደይቡ፣ እዚ ከኣ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ንዚነብር ተጣባቒ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዝነውሐ ዕድመ ዘለዎ ፍርዲ እዩ ነይሩ ።
ናይ ሱዕዲ ዓረብ ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን (ካብ የማን ሳልሳይ ዘሎ) ብቐጻሊ ንተቓወምቲ ዝኣስር ዘሎ እዩ። Source: AFP / MANDEL NGAN/AFP via Getty Images
ሚስ ኣል-ሃትሉል ኣብ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ትሕቲ እገዳ መገሻ ዝጸንሐት ኰይና ፡ ሚስ ኣል-ሸባብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወትያ ሒደት ሰሙናት ጸኒሓ ተፈቲሓ ።
ሚስ ኣል-ሓይዳሪ ማሕበረሰብ ዓለም ጉዳያ ከልዕልን ብዛዕባ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ንስዑዲ ዓረብ ጸቕጢ ክገብርን ጸዊዓ።
ካብ 2004 ክሳዕ 2019 ኣባል ፓርላማ ኤውሮጳ ኰይና ዘገልገለት ኣና ጎመስ ፖርቱጋላዊት ዲፕሎማሰኛ ፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብዛዕባ ዝኣተወት ኣል-ሸሃብ ቝጥዓኣ ንምግላጽ ናብ ትዊተር እያ ከይዳ ።
ንሳ ኣብ ትዊተር ከምዚ ክትብል ጽሒፋ ፡ "ሳልማ ኣል ሸሃባብ ናጻ ትውጻእ! Free #SaudiArabia ። ገባቲ መሓመድ ቢን ሳልማን ጨካን ኢካ። "
# #FreeSalma ኣብ ትዊተር ብተጣበቕቲ ሰባት ናይ ሃሽታግ ወፈራ ተፈጢሩ ኣሎ ።