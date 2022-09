ሱዛን ክኢላ ምድራዝ (massage) ሰብነት'ያ ፡ ብስሩዕ ግን 'ብምርዋይ ስጋዊ ርክብ ክትዛዝም' ትሓተት

ሱዛን (ናይ ሓቂ ስማ ኣይኰነን) ቅድሚ ዓሰርተ ዓመት ካብ ታይላንድ ናብ ኣውስትራሊያ መጺኣ ፡ ዳርጋ ምሉእ ግዜኣ ከም ክኢላ ምድራዝ ሰባት ኰይና ትሰርሕ ዘላ እያ ።



ከም ኣካል ናይቲ ዝረኸበቶ ናይ ቪዛ ኣገባብ: ኣብ ሰሙን ን20 ሰዓታት ክትሰርሕ ተፈቕደላ: ስለዚ ድማ ኣብ ቤት ናይ ሰብ ምዕያይ ከምኡውን ኣብ ሲድኒ ብእብረ ናይ ምድራዝ (ማሳጅ) ስራሕ ትሰርሕ ። እንግሊዝኛ ንዘይዛረብ ሰብ፡ ምድራዝ ጽቡቕ ስራሕ ንምርካብ ዝቐለለ ክኸውን ይኽእል እዩ ትብል ፡ ምስ ግዜ ግን ነቲ ሞያ ክትፈትውኦ ከምዝኸኣለት ትዛረብ።



ኣብ ባንግኮክ ባህላዊ ታይ ማሳጅ ተማህረት ፡ ካብ ናይ ኣውስትራልያ ኮሌጅ ማሳጅ ድማ እንደገና ናይ Remedial Massage ብዲፕሎማ ተመሪቓ። ሱዛን ንስራሓ ትፈትዎ እኳ እንተ ኰነት ፡ ጾታዊ ምጭናቕ ግና ልሙድ እዩ ።





"ቴስዓን ሓሙሽተን ካብ ሚእቲ ጥዑያት ዓማዊል እዮም ዘለዉ። " "ጽቡቕ ግብረ-መልሲ ኽወሃበካ ከሎ ፡ ጽቡቕ ይስምዓካ ፡ ንስራሐይ እፈትዎ እየ "ትብል ። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ሱዛን ተገልግሎም ኦኣማዊል ብፍላይ ኣብ ሲድኒን ብታይላንዳውያን ኣብ ዝንቀሳቐሳ ትካላትን ግን፡ 'ዘሐጕስ መወዳእታ" (ኣብ መወዳእታ ናይቲ ምድራዝ ስጋዊ ርክብ ብምሕታት ርውየት ምርካብ) ዝሃቱ ኣለዉ ፣ እዚ ከኣ ፡ እቲ ምስ ዓማዊል ዝግበር ጾታዊ ርክብ ኣካል ናይቲ ኣገልግሎት ምሕሳብ እዩ ።



Susan (not pictured) has received inappropriate requests throughout her career. Source: Getty / Caia Image "ትሑት ተመክሮ ን እንግሊዝኛ ብግቡእ ክትዛረብ ምስ ዘይምክኣልን" ትብል ሱዛን ፡ "ኣብ መጀመርታ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ።"



ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ሞናሽ ከም ሱዛን ዝ ኣመሰላ ኣብ ኣውስትራሊያ ንስደተኛታትን መጻእተኛታትን ጾታዊ ዓመጽ ብዛዕባ ዘጋጥሞም ዘሎ ተመክሮታትን ግብረ መልሲታትን ኽርድኡ ይፍትኑ ኣለው ፡ ብ ANROWS ዝበሃል ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣንስትን ደቆምን ዝወርድ መጥቃዕቲ ዘጽንዕ ናይ ምርምር ኣካል እዩ ።





ተመራማሪት ኣሶሴየት ፕሮፈሰር ማሪ ሰግራቭ ፡ "ስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮን ፡ ኣብ ስራሕ ዘጋጥሞም ጾታዊ ምሽጋር ንምውጋድ ፡ ኣብ ዓበይቲ ሃገራዊ መጽናዕትታትን ሃገራዊ ውዕላትን ካብ መጠን ንላዕሊ ጸብለል ይብሉ እዮም ።"



ሱዛን ዘጋጠማ ጥቕዓት እተፈላለየ እዩ ። ስርሓ እናሰርሐት ወይ ማሳጅ እናገበረት ገለ ካብቶም ሰብኡት ፡ እግራ ወይ ካልእ ክፋል ኣካላታ ክትንክፉ ይፍትኑ ፡ ትብል ። ኣብ ሲድኒ ኽትዓዪ ከላ ፡ መብዛሕትኡ ከምዚ ዓይነት መዓልታዊ እዩ ዘጋጥም ነይሩ ።



"ከይተፈለጠካ ፡ ኣካላትካ ኽትንክይዎ ይፍትኑ ።"





"ክፍትኑኻን ኽትንክፉኻን ይፍትኑ፡ ወይ ከኣ ክዛረቡኻን ኺሓትቱኻን ፡... ሓሳብ ክህቡኻ ይኽእሉ እዮም ።"





ገሊኦም ዓማዊል ፡ ዝደለይዎ ዋጋ "ክዋገዩ" ይፍትኑ እዮም ፣ ገሊኦም ከኣ ነቲ ጨርቂ ሽፋን ብምልዓል፡ 'ኣካላቶም ይቐልዑዎ " ።





ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተሞክሮኣ ፡ ዓማዊል እቲ ዝያዳ ዝደልይዎ ነገር ኣብ ምልላይ ተመኲራ እያ ። ሓደ ሰብ ምሉእ ኣካላቱ ክድረዝ ምስዝሃትት ሃደ ምልክት እዩ ።



"ካብ ተመክሮይ ፡ ምሉእ ኣካላቱ ክድረዝ ዝሓትት ወዲ ፡ እንታይ ማለት ምዃኑ ይፈልጥ እየ ።



Susan is a specialist in warm stone massage. Source: Getty / Yuri Arcurs ሎሚ ሱዛን ኣብ 40ታት ዕድሚኣ እትርከብ ኰይና ፡ ኣብ ኲንስላንድ ናይ ርእሳ ናይ ምድራዝ ንግዲ ተካይድ ።



ሎሚውን ኣብ ሰሙን እንተ ወሓደ ናይ መወዳእታ ምድራዝ ግብረ ስጋ ብምፍጻም ምሕጓስ እንተልዩ ደወል ወይ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ከም እትረክብ ትገልጽ ።



ብጽኑዕ ግን ከኣ ብትሕትና ነቲ ሕቶኦም ትነጽጎ ፣ ሰራሕተኛታታ ድማ ፡ ከምዚ ባህሪ ዘለዎም ዓማዊል እንተ ኣልዮም ክነጽጋ ተጠንቅቐን።





ሱዛን ኣብ ተመክሮኣ ፡ ብዙሕ ተመክሮ ዘይብለንን እንግሊዝኛ ጽቡቕ ዘይዛረባን መንእሰያት ሰራሕተኛታት ቀንዲ ግዳያት ከምዝኾናን ትገልጽ ፡ "ብኸመይ ከም ከምዝጠርዓ ስለ ዘይፈልጣ" ምዃኑውን ገለጸት ።





"ንእሽቶ ከለኹ ፡ ንፈርሕ ስለ ዝነበርና ፡ እበኪ ነይረ ።"





ፕሮፌሰር ሰግራቭ ምስዚ ትሰማማዕ።



"[ሱዛን] ዘሕለፈቶ ተመክሮታት ፡ ኣብ መንጎ ጾታዊ ዓመጽን ዓሌታዊ ኣድልዎን ዝተቐርቀረ እዩ" በለት ።





ታይላንድ 'ናይ ወሲብ ቱሪዝም "እያ። ኣብታ ሃገር ዘይሕጋዊ እናሃለወ ናይ ወሲብ ስራሕ ብግህዶ ዝካየደላ እዩ ። ኣብዚ ኢንዱስትሪ ኣብ ዓመት ኣስታት 8 ቢልዮን ዶላር ንቁጠባ እታ ሃገር ከምዘበርክት ይግመት ።





ኣብ ኣውስትራሊያ ልዕሊ 18,000 ናይ ምድራዝ ሰብነት ሞያተኛታት ኣለው። ካብ 2016 ጀሚሩ ኣብ ወጻኢ ሃገር ፡ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ስታቲስቲክስ ፡ ዳርጋ 46 ሚእታዊት ካብቶም ኣብቲ ሞያ ዝሳተፉ ሰባት ኣብ ወጻኢ ይውለዱ ። ኣስታት 31 ሚኢታዊ ካብ ሃገራት ኤስያ ዝመጹ ኮይኖም ካብዚኦም ከባቢ 12 ሚኢታዊ ካብ ደቡብ ምብራቕ እስያ ዝመጹ እዮም ።



A flashing sign spruiks massage for sale Source: SBS / SBS Thai

ዘይውሕስነት ቪዛ

ፕሮፌሰር ሰግራቭ ፡ ሰባት ክሰርሑ ስለ ዘየፍቅድ ፡ ወይ ንነዊኅ ሰዓታት ክሰርሑ ስለ ዘየፍቅድ ፡ ከቢድ ስራሕ ምስራሕ ንጾታዊ ጥቕዓት ከቃልዕ ከም ዝኽእል ትገልጽ ።



ሱዛን ኣብ ኣውስትራሊያ ቀዋሚ ቪዛ ብዛዕባ ዘይብለን ስራሕ ንምርካብን ወጻኢታተን ንምኽፋልን ወሲባዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ጸቕጢ ዝተገብረለን ኣንስቲ ትፈልጥ እያ ።





ኩሉ ክሲታት ን ኣካየድቲ ኣይሕበርን ፡ ኩሎም ናይ ንግዲ ትካላት ንፖሊስ ሓበሬታ ዝህቡ ኣይኮኑን ።



ዋና ኣካያዲ ስራሕ ANROWS ፓድማ ራማን ፡ እቲ ብዛዕባ ስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮን ዝግበር መጽናዕቲ ንመንግስትታት ፡ ኣስራሕትን ጕጅለታት ኢንዱስትሪን መርትዖ ከም ዝኸውን ይገልጽ ።



"እዘን ጕጅለታት ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ልዑል ጾታዊ ምጭናቕ ከም ዘጋጥመን ንፈልጥ ኢና: እዚ ምርምር እዚ ከኣ ነዚ ንምክልኻልን ምላሽ ንምሃብን ዝያዳ ውጽኢታውያንን ባህላውያንን ውሑስ ስትራተጂታት ንኸነማዕብል ክሕግዘና እዩ ።"



ኣብ ስራሕ ቦታኻ ወይኻዓ ዝኾነ ሰብ ቅጽበታዊ ሓደጋ እንተጋጢሙካ ብ 000 ምድዋል ።









1800respect ብ1800 737 732 ወይ ከኣ ብ1800 1800 7RESPECT.org.au ኣቢሉ ጾታዊ መጥቃዕቲ ወይ ጾታዊ ምሽጋር ንዝፈጸመ ሰብ ናይ መማኽርቲ ኣገልግሎት ይህብ እዩ ።



ናይ ኣውስትራሊያ ሰብኣዊ መሰላት ኮምሽን ኣብ ቦታ ስራሕ ንሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ብዛዕባ ጾታዊ ምጭናቕ ሓበሬታ ይህብ እዩ ።