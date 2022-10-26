ሚ/ር ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ መስርሕ ዘተ ሰላም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ኣሕመድ ከምዝተዘራረበ ገሊጹ

ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ 25 ጥቅምቲ 2022 ብስም ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ሃገሩ ብመሪሕነት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝተጀመረ ዝርርብ ሰላም ብጽቡቕ ከምትምልከቶ ኣፍሊጡ።
ብተወሳኺ፤ እቶም ጉጅለታት ኣብዝርርቦም ነቲ ግጭት ነባሪ ፍታሕ ንምርካብ ትኹረት ክገብሩን እቲ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ኣድላይነት ቀዳማይ ጉዳይ ኮይኑ ከምዝስራዕን ነዚ መንግስቲ ኣመሪካ ከምዝድግፍን ኣፍሊጡ።
እቶም ልኡኻት ሰላም ሰብኣዊ ረዲኤት ንዘድልዮም ኩሎም ወገናት ብዘይገደብ ረዲኤት ክበጽሖም ናይ ሰላማዊ ሰባት ድሕነት ዘስርሑ ቅትዕታት ኣብ ግብሪ ክውዕሉን ሰራዊ ኤርትራ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክወጽእ ጻዊዒት ከቕርብ ምዃኑን ኣፍሊጡ።
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ሚስተር ብሊንከን ን ኣተኣናጋዲት ሃገር ደቡብ አፍሪካ ን ናይ ሕብረት አፍሪካ ላዕለዋይ ወኪል ኦባሳንጆ፣ ንናይ ቀደም ናይ ደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዚደንት ምላምቦ-ንጉካ ከም ኡውን ንናይ ቀደም ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ኬንያታ ንዝገብርዎ ዘለዉ ሽምግልና ኣመስጊኑ።