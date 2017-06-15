ሓተቲ ዑቕባ ንመንግስቲ ኣውስትራሊያ ከሲሶም 70 ሚሊዮን ዶላር ክከሓሱ እዮም።
Slater & Gordon Lawyers Ebony Birchall, Andrew Baker, and Rory Walsh AAP Source: Slater & Gordon Lawyers Ebony Birchall, Andrew Baker, and Rory Walsh AAP
Published 15 June 2017 at 1:18pm
By በየነ ሰመረ
Source: SBS
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ኣብ ደሰት ማኑስ ናይ ኣውስትራሊያ ማእከል ስደተኛታት ዝርከቡ 1905 ሓተቲ ዑቕባ ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ በደል ክኽሕስ ንመንግስቲ ኣውስትራሊያ ከሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ ሲዒሮም።ፈደራል መንግስቲ ኣውስትራሊያን ዝቖጸሮም ኮንትራክተራትን ነቶም ሓተቲ ዑቕባ 70 ሞሊዮን ዶላር፡ ኣብ ርእሲኡ ድማ 20 ሚሊዮን ዶላር ንመስርሕ ክሲን ፍርድን ክኸፍሉ እዮም። እቶም ኣብቲ መዓስከር ዝርከቡ ሓተቲ ዑቕባ ንዝወረዶም ኣካላዊን ስነልቦናዊን በደል ካሕሳ ክኽፈሎም እዮም ንመንግስቲ ኣውስትራሊያ ከሲሶም ተዓዊቶም ዘለዉ።
Published 15 June 2017 at 1:18pm
By በየነ ሰመረ
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