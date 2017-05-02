ነብሰ ቅትለትን ኣገዳስነት ምትሕውዋስን ምዕላልን ምስ ካልኦት ሰባትን
A scene from a controversial internet series about a teen suicide Source: AAP
Published 3 May 2017 at 9:38am
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ወከልቲ ጽላታት ፋይናንስ: ሕርሻዊ ንግዲ: ችርቻሮ ንግዲን ስፖርትን ምስ ሞያዊ ክኢላታት ምክልኻል ነብሰ ቅትለትን ኣካዳሚሻናትን ንሃገራዊ ዋዕላ ደዉ ምባል ነብሰ ቅትለት ኣብ ከተማ ሲድኒ ተጸምቢሮም ይርከቡ:: እዚ ብማሕበር ላይፍ ላይን ኣዉስትራልያ ዝተወደበ ዋዕላ ዝተኻየደ ዋዕላ ሓደስቲ መንገድታት ኣተኣላልያ/ኣተሓሕዛ ነብሰቅትለትን ኣብ ጸገም/ቅልዉላዉ ዘለዉ ሰባት ብኸመይ ይእለዩን ንምዝታይ'ዩ::
Published 3 May 2017 at 9:38am
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