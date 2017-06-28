ውጽኢት መጽናዕቲ ህዝቢ 2016
: Tales of the 2016 census (AAP) Source: : Tales of the 2016 census (AAP)
Published 28 June 2017 at 12:18pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራሊያ ናይ 2016 ውጽኢት መጽናዕቲ ህዝቢ ኣውስትራሊያ ገሊጹ። እቲ ውጽኢት፡ ኣውስትራሊያ ዓበይቲ ዝበዝሕዋ፡ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ባህሊ፡ ካብ ሃይማኖት እናረሓቐ ዝኸይድ ህዝቢን ኤስያዊት ሃገርን እናኾነት ትኸይድ ኣላ። ኣብ ኣውስትራሊያ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግሪኛ 4583፡ ተዛረብቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ 6812 ምብጻሖምውን ተገሊጹ ኣሎ። ንዝርዝር ጸብጻብ ኣብዚ ብምጥዋቕ ስምዑ።
Published 28 June 2017 at 12:18pm
By Beyene Semere
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