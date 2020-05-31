ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ሱዳን ነቲ ኣብ ዶብ ኢትዮ-ሱዳን ዝተፈጥረ ግጭት ብዝምልከት ንልኡኽ ኢትዮጵያ ኣዘራሪባ።(ሓጸርቲ ዜናታት ኣፍሪቃ)

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SBS Tigrinya News

Source: Getty Images

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Published 31 May 2020 at 10:20pm
By በየነ ሰመረ
Source: SBS

ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ዝተነብረ ማዕቀብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣናዊሕዎ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣፍሪቃ በብመዓልቱ እናወሰኸን ብቕልጡፍ እናተላበዐ ይኸይድ ኣሎ።

Published 31 May 2020 at 10:20pm
By በየነ ሰመረ
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