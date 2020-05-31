ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ሱዳን ነቲ ኣብ ዶብ ኢትዮ-ሱዳን ዝተፈጥረ ግጭት ብዝምልከት ንልኡኽ ኢትዮጵያ ኣዘራሪባ።(ሓጸርቲ ዜናታት ኣፍሪቃ)Play06:28ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.26MB)Published 31 May 2020 at 10:20pmBy በየነ ሰመረSource: SBS ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ዝተነብረ ማዕቀብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣናዊሕዎ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣፍሪቃ በብመዓልቱ እናወሰኸን ብቕልጡፍ እናተላበዐ ይኸይድ ኣሎ።Published 31 May 2020 at 10:20pmBy በየነ ሰመረSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር