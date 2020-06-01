ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ጉያ እግሪ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 እቲ ዝበዝሐ ሰብ ዘዘውትሮ ስፖርት ኮይኑ ክወጽእ’ዩ

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Haile Gebreselassie contributes toward fighting COVID-19 in Ethiopia

Source: World Athletics

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Published 1 June 2020 at 4:43pm
Source: SBS

ከዋኽብቲ ኣትለቲክስ ኤልየድ ኪፕቾገ፡ ቀነኒሳ በቀለ፡ ጆሽዋ ቸፕተገይን ጂዮፍሪ ካምዎሮርን ዝመጽእ ወርሒ ብቨርቿል/ምስሊ ኢነተርነት እናተራኣኣኻ ኣብ ዝካየድ ዓለምለኻዊ ውድድር ምቅብባል በትሪ ማራቶን ጋንታታት ክሳተፉ ምዃኖም ተፈሊጡ፡ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ህይወት ደው ኢሉ ኩሉ ነገር ተዓጽዩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣትለቲክስ/ጉያ እግሪ ሓደ ካብ’ቶም ዝያዳ ተገዳስነት ዝፈጠሩን ተስፋ ዝህቡን ዓይነታት ስፖርት ኮይኑ ከምዝወጸ ተገሊጹ፡ ኢትዮጵያዊት ኣጥቃዒት ሎዛ ኣበራ ኣብ ሃገረ ማልታ ዝለዓለ ሽቶ ኣመዝጋቢት ኮይና እንተተሰለመት’ኳ ዝለዓለ ብቕዓታ ግን ኣብ መጻኢ ክረአ ምዃኑ ገሊጻ፡ ስፖርታዊ ዘቤታዊ ግጥማት ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ሎሚ ሶኑይ ጀሚሮም ኣብ ዕጹው ማዕጾ ክካየዱ ከምዝኽእሉ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ገሊጹ

Published 1 June 2020 at 4:43pm
Source: SBS
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