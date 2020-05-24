“ምስ ክስተት ኮሮና ኣሳጉማና ዓጸፋ ክዛይድ ስለዘለዎ ምስ ኣዝመራ 2020 ናህሪ ንምውሳኽ ንነጣጠፍ ኣለና።” ፕ/ኢሳያስ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen “ምስ ክስተት ኮሮና ኣሳጉማና ዓጸፋ ክዛይድ ስለዘለዎ ምስ ኣዝመራ 2020 ናህሪ ንምውሳኽ ንነጣጠፍ ኣለና።” ፕ/ኢሳያስPlay06:27ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: Eri-TvGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.82MB)Published 25 May 2020 at 8:35amSource: SBS መበል 29 በዓል ነጻነት ኤርትራ ምስ መበል 1441 ዒድ ኣልፈጥር ብሓደ መዓልቲ ኣብ ዉሽጢን ወጻኢን ብዝነብሩ ኤርትራዊያን ተባዒሉ ዉዒሉ። ነዚ ዝምልከት ዝተወሃሃደ ጸብጻብ።Published 25 May 2020 at 8:35amSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር