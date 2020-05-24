ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ምስ ክስተት ኮሮና ኣሳጉማና ዓጸፋ ክዛይድ ስለዘለዎ ምስ ኣዝመራ 2020 ናህሪ ንምውሳኽ ንነጣጠፍ ኣለና።” ፕ/ኢሳያስ

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SBS Tigrinya News

Source: Eri-Tv

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Published 25 May 2020 at 8:35am
Source: SBS

መበል 29 በዓል ነጻነት ኤርትራ ምስ መበል 1441 ዒድ ኣልፈጥር ብሓደ መዓልቲ ኣብ ዉሽጢን ወጻኢን ብዝነብሩ ኤርትራዊያን ተባዒሉ ዉዒሉ። ነዚ ዝምልከት ዝተወሃሃደ ጸብጻብ።

Published 25 May 2020 at 8:35am
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