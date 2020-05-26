ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen ኤርትራዊያን ብዛዕባ ምብዓል መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እንታይ ይብሉ? (ዛዕባታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት)Play09:01ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.52MB)Published 26 May 2020 at 11:44amSource: SBS ኣብዚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ ምብዓል መዓልቲ ነጻነት ብኸመይ ይገልጽዎ ኣለዉን ካልእን ዝምልከት ኣብዚ ቀሪቡ ኣሎ።Published 26 May 2020 at 11:44amSource: SBSShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር