ሓጸርቲ ዜናታት ኢትዮጵያ ‘ዚ ሰሙን
China’s and Ethiopia’s foreign affairs Ministers (UN) Source: Chinaâ€™s and Ethiopiaâ€™s foreign affairs Ministers (UN)
Published 24 June 2017 at 7:33am
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Source: SBS
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ብምኽንያት ዝኽሪ ዕለት ሰማእታት ትግራይ 1421 ናይ ሕጊ እሱራት ብምሕረት ተፈቲሖም።ኢትዮጵያን ራሻን ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ጸዓት ኣቶሚክ ናይ ዉዕል ስምም ዕፈሪመን፡፣ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ይፍጽሙ ኣለዉ፡፣ኢትዮጵያን ኬንያን ስግረ ዶብ ምሕዝነት ንምጥንኻር ተሰማሚዐን። ንጸጥታ ዶባተን ድማ 200 ሚሊዮን ዶላር ኣመሪካ መዲበን።
Published 24 June 2017 at 7:33am
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