ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

"ትግራይ ምሉእ ሃገር ናይ ምዃን እኹል ዓቕሚ ኣሎ" ካብ ኣመራርሓ ዉድብ ናጽነት ትግራይ ግርማይ በርሀ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Tigray Libration Party

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Published 2 June 2020 at 4:56pm
By Beyene Semere Weldegiorgis
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ዉዱብ ነጻነት ትግራይ፡ ንልቢ መናእሰይ ተጋሩ ማሪኹ፡ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ፈልዩ ናይ ገዛእ ርእሳ ሃገር ክትከውን ዝቃለስ ዉዱብ እዩ። ይከኣልዶ ይኸውን? ዕላል ምስ ካብ ኣመራርሓ እቲ ዉድብ ግርማይ በርሀ።

Published 2 June 2020 at 4:56pm
By Beyene Semere Weldegiorgis
Source: SBS
 

ኣብዚ ትሕዝቶ፡

  • ትግራይ ኣብ ምንታይ ተመርኲሳ እያ ገዛእ ርእሳ ዝኸኣለት ሃገር ክትከውን ዝሕሰብ ዘሎ
  • እዚ ሕቶ ምንጻል ኣብዝሓለፉ 27 ዓመታት ዘይተላዕለ ሕቶ ንምንታይ ኣብዚ እዋን ይለዓል ኣሎ?
  • ህዝቢ ትግራይ ምሉእ ብምሉእ ነጻ ሃገር እዩ ዝደሊ ዝበሃል ብምንታይ መለክዒ እዩ?
  • መዓስን ብኸመይን እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ክትግበር?
 

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