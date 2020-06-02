"ትግራይ ምሉእ ሃገር ናይ ምዃን እኹል ዓቕሚ ኣሎ" ካብ ኣመራርሓ ዉድብ ናጽነት ትግራይ ግርማይ በርሀ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen "ትግራይ ምሉእ ሃገር ናይ ምዃን እኹል ዓቕሚ ኣሎ" ካብ ኣመራርሓ ዉድብ ናጽነት ትግራይ ግርማይ በርሀPlay31:45ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (58.16MB)Published 2 June 2020 at 4:56pmBy Beyene Semere WeldegiorgisSource: SBS ዉዱብ ነጻነት ትግራይ፡ ንልቢ መናእሰይ ተጋሩ ማሪኹ፡ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ፈልዩ ናይ ገዛእ ርእሳ ሃገር ክትከውን ዝቃለስ ዉዱብ እዩ። ይከኣልዶ ይኸውን? ዕላል ምስ ካብ ኣመራርሓ እቲ ዉድብ ግርማይ በርሀ።Published 2 June 2020 at 4:56pmBy Beyene Semere WeldegiorgisSource: SBS ኣብዚ ትሕዝቶ፡ትግራይ ኣብ ምንታይ ተመርኲሳ እያ ገዛእ ርእሳ ዝኸኣለት ሃገር ክትከውን ዝሕሰብ ዘሎእዚ ሕቶ ምንጻል ኣብዝሓለፉ 27 ዓመታት ዘይተላዕለ ሕቶ ንምንታይ ኣብዚ እዋን ይለዓል ኣሎ?ህዝቢ ትግራይ ምሉእ ብምሉእ ነጻ ሃገር እዩ ዝደሊ ዝበሃል ብምንታይ መለክዒ እዩ?መዓስን ብኸመይን እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ክትግበር? ShareLatest podcast episodesእንቋዕ ናብ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሓና! ትርጉሙ፣ ኣገባቡን ዕላምኡን ግን ንፈልጦ ዲና፧ መብርሂ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትቀጥታ ፈነወ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (05/01/2023)'ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክወጽእን ኣብ ልዕሊ መራሕቱ ቀሪቦም ዝነበሩ ገበናዊ ክስታት ክቋረጹን እዮም' - ሬድዋን ሑሰይን'ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብ ዓለም ስለዝኾነ ዝለዓለ ደሞዝ ይግብኦ'ዩ' - ጋንታ ኣልናስር