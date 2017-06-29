" ናባና እንተዘይወጊንክን ጸላእትና ኢኽን" ሃገራት ዓረብ ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ።
Saudis, allies issue Qatar-linked 'terrorism' list | SBS News Source: Saudis, allies issue Qatar-linked 'terrorism' list | SBS News
Published 29 June 2017 at 1:48pm
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ኣብዚ ቀረባ ኣዋን፡ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብመሪሕነት ስዑድ ዓረብ፡ ንቐጠር ኣሸበርቲ ትምውል ከምኡ'ውን ምስ ቀንዲ መተሃላልኽቲ ሱዑድ ዓረብ ዝኾነት ኢራን 'ትተሓጋገዝ እያ' ዝብል ክሲታት ብምቕራብ ምስታ ሃገር ዝጸንሐን ዲፕሎማስያዊ ምትእስሳር ከምዝበተኻ ይፍለጥ። እቲ ቅልውላው ካብዚ ዘለዎ እንተብኢሱ ድማ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ዘሰንብድ ሳዕቤናት ከኸትል ከምዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ።
Published 29 June 2017 at 1:48pm
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