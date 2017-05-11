“ማክሮን፡ ካብ ተመሃራይ ስነጥበብን ምስ ክንዲ ኣዲኡ ትኸውን ምምርዓዉን፡ ናብ ፍቱው ፕረሲደንት ፈረንሳ” ትንታነ ምስ ሳባ ኪዳነ
Saba Kidane Source: Saba Kidane
Published 11 May 2017 at 3:33pm
By Beyene Semere
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ኣብ ፈረንሳ ካብትጽቢት ብዙሓት ወጻኢ ዝኾነ ብዕድመ ዝነኣሰን ፍሉይ ኣረኣእያን ዘለዎ ሓዲሽ ፕረሲደንት ተመሪጹ፡ ኣሎ:: ኢማኑወል ማክሮን፡ ነታ ብዕድመ ክንዲ ኣዲኡ ምስ እትኾኖ ካብ ሓዳራ ኣፋቲሑ ንደቃ ኣእሚኑ ክምርዓዋ ምኽኣሉ ጥራይ ኣይኮነን መዛረቢ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ። ነቲ ሕሉፍ የማናዊያን እዚ ምርጫ ናትና እዩ ኢሎም ክምክሑ ጸኒሖም ጋሻ ንፖለቲካ ዝኾነ መንእሰይ ብዓብላሊ ድምጺ ተመሪጹ ንፈረንሳን ንዓለምን ሃህ ኣቢልዋ ኣሎ። ብዛዕባዚ ዘደንቕ ሰብን ምርጫ ፈረንሳን ብቐረባ ክትከታተሎ ምስ ዝጸንሐት ጸሓፊት ሳባ ኪዳነ ትንታነ ሂባትና ኣላ እንሆ፡
Published 11 May 2017 at 3:33pm
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