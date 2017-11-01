ተቓዉሞ ኣብ ዉሽጢ ኣስመራ፡ እዋናዊ ዘተ

Conversation on Asmara's unrest Source: SBS Tigrinya
Published 1 November 2017 at 2:34pm, updated 1 November 2017 at 3:41pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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ክንከታተሎ ከምዝወዓልና ኣብ ከተማ ኣስመራ ንቡር ዘይኮነ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር እንተታኻእለ እኳ ሓይሊታት ኤርትራ ብከቢድ ተኹሲ ንሰልፈኛታት በቲኖሞ። ምኽንያት መንግስቲ ምስ ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣል እስላሚያ ናይ ኣኽሪያ ብዝገበሮ ምትእትታው ወለዲን ተመሃሮን እታ ቤት ትምህርቲ ዘጉሃየ ንሓጂ ሙሳ መሓመድኑር ምስ ኣሰረ ዝሰዓበ ኩነታት እዩ። ነዚ ምኽንያት ብምግባር ንኣቶ ሙስጦፋ ለስዳይን ቀሺ ማርቆስ ደባስን ር እይቶም ሂቦሙና ኣለዉ። ሚኢኒስቴር ዜና ኤርትራ እዚ ናይ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተቓዉሞ ጥራይ ኢዩ ክብል ገሊጽዎ፡ ከምኡ ድዩ እቲ ሓቂ? እዚ ዝቐነየ ተቓዉሞታት ሃይማኖታዊ ተቓዉሞ ዲዩ ክንዩኡ ዝኸይድ እዩ? ኣብ ሃይማኖት ክርስትና ብፍላይ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተመሳሳሊ ተቓኡሞ ኣሎ ድዩ? ኣመት እዚ ዝተራእየ ተቓዉሞ ናበይ ገጹ እዩ? ካል እ ሕቶታትን ዘትዮም ኣለዉ።
Published 1 November 2017 at 2:34pm, updated 1 November 2017 at 3:41pm
By Beyene Semere
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