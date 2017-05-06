“እቲ ቀንዲ ደራኺ ንለውጢ፡ እቲ ኣብ ዉሽጢ ኤርትራ ዘሎ ተቓውሞ’ዩ” አምባሳዶር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ
Dr. Andeberhan Woldegiorgis Source: SBS Tigrinya
Published 6 May 2017 at 10:43am
By SBS Tigrinya
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ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ: ሓደ ካብ መስረቲ ማእከላይ ሽማግለ ህ.ግ.ሕ.ኤ፡ ፕረሲደንት ዩኒቨርስቲ ኣስመራ፡ ኣማሓዳሪ ባንክ ኤርትራ፡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣወሃሃዲ ዓቃብ ሰላም ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ክሳብ ንመንግስቲ ኤርትራ ራሕሪሑ ዝወጽእ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳን ዝነበረን'ዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ በልጂየም ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ጉዳያት ኣማኻርን እዩ። ኣብ ኣውስትራሊያ ሓጺር ምብጻሕ ገርይርሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ምስ ሬድዮ ኤስ.ቢ.ኤስ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ምሉእ ትሕዝቶ (ቅድሚ ሕጂ ኣብ ክልተ ክፋላት ኣቕሪብናዮ ዝነበርና ብጠለብ ሰማዕቲ ኣብ ሓደ ጠርኒፍናዮ'ለና)
Published 6 May 2017 at 10:43am
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