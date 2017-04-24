“ኤርትራዊ መንነት ብመንጽር ተራጽሞ ምስ ኢትዮጵያ ኣይማዕበለን፡ ኤርትራዊ ነቲ ዝወርዶ ዝነበረ ሓባራዊ ወጽዓ ባዕዳዊያን መግዛእትታት ኣብ ምቅዋም'ዩ በብቕሩብ መንነቱ ከለሊ ዝጀመረን ዘማዕበለን።” 2ይ ክፋል ቃለመሕትት ምስ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ
Dr. Andeberhan Woldegiorgis Source: SBS Tigrinya
Published 24 April 2017 at 9:18pm, updated 25 April 2017 at 9:42am
By SBS Tigrinya
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ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ: ሓደ ካብ መስረቲ ማእከላይ ሽማግለ ህ.ግ.ሕ.ኤ፡ ፕረሲደንት ዩኒቨርስቲ ኣስመራ፡ ኣማሓዳሪ ባንክ ኤርትራ፡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣወሃሃዲ ዓቃብ ሰላም ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ክሳብ ንመንግስቲ ኤርትራ ራሕሪሑ ዝወጽእ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳን ዝነበረ እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ በልጂየም ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ጉዳያት ኣማኻርን እዩ። ሓድስ መጽሓፍ "ኤርትራ ኣብ ቀራና መንገዲ" ኣሕቲሙ (www.eri-platform.org) ኣብ ኣውስትራሊያ ኣብ ሓጺር ምብጻሕ ገርይርሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ምስ ሬድዮ ኤስ.ቢ.ኤስ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ዝገበሮ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ቃለ መሕትት እንሆ።
Published 24 April 2017 at 9:18pm, updated 25 April 2017 at 9:42am
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