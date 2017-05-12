ካብ’ቶም መቕጻዕቶም ቀልጢፎም ዝኸፍሉ ዲኹም ወይስ ክሳብ መወዳእታ ትከራኸሩ፧
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Published 12 May 2017 at 9:33pm
By SBS Tigrinya
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ኣብ ኣውስትራልያ ሓድሽ/ጋሻ ምዃን ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ሓድሽ ቋንቋ ምልማድ ማለትዩ፡ ግን ከኣ ሓደስቲ ሕግታትን ሞልታ/መቕጻዕትታንውን ማለት ክኸውን ይኽእልዩ። ንምንታይ መቕጻዕቲ ትወሃቡ ኣለኹም ምርድኡ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእልዩ፡ ከምኡውን ከመይ ጌርካ ትኸፍሎም ወይ ከመይ ጌርካ ትከራኸር። ነቶም መቕጻዕቶም ክከራኸሩ ዘድልዮምን ሕጋዊ ኣሰራርሓ ብዝሓሸ ክርድእዎ ንዝደልዩን ሓገዝ/ደገፍ ይርከብዩ።
Published 12 May 2017 at 9:33pm
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