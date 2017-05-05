መንግስቲ ሓድሽ ቪዛ ወለዲ ኣውጺኡ
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Published 6 May 2017 at 7:28am
By SBS Tigrinya
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ብዛዕባ ሓደ ሓድሽ መደብ ቪዛ መንግስቲ ሰባት ወለዶም ናብ ኣውስትራልያ ከምጽኡ 10000 ክኸፍሉ ዘፍቅድ SBS ሓበሬታ ረኺቡሎ። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ማልከም ተርንቡል ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝገብሮም ዘሎ ምቅይያራት ኣብ ሕግታት ኢሚግረሽን ወለዲ ክሳብ ዓሰርቲ ዓመት ምብጻሕ ክፍቀደሎምዩ። እንተኾነ ግን መንግስቲ ባጀቱ ከስተኻኽሎ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ እዋን ደቆም ክንክን ጥዕና ወለዶም ባዕሎም ክሽፍንዎ ኣለዎም።
Published 6 May 2017 at 7:28am
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