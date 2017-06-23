ኣብ ኤርትራ፡ መሰል ሃይማኖት ንኽኽበር፡ ግዳማዊ ጸቕጢ ይሕይል ከምዘሎ፡ ተገሊጹ።
Abuna Anthenos (Eri) Source: Abuna Anthenos (Eri)
Published 24 June 2017 at 8:28am
By SBS Tigrinya
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መንግስቲ ፈረንሳ፡ ኩነታት ናይቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ፓትርያሪክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ፡ ብጹእ ዎ ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ከምዘተሓሳሰቦ ገሊጹ። እቲ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ፡ ኣብ ዘውጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ፡ እቶም 89 ዓመት ዝዕድመኦም ኣቡን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከምዝርከቡ ብምጥቃስ፡ ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ከምዘይረኽቡ ኣገንዚቡ። መግለጺ መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ መወዳእታ፡ ብጹእ ዎ ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ዘለዉዎ ሃለዋት፡ ሰበ መዚ መንግስቲ ኤርትራ ንመሰል ሃይማኖት ወሲኽካ መስረታዊ መሰላት ደቂ ሰብ ይግህሱ ከምዘለዉ ዘረጋግጽ'ዩ ድሕሪ ምባል፡ እቶም ኣቡን ክፍትሑ ጸዊዑ።
Published 24 June 2017 at 8:28am
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