ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (11/05/2017)
Weekly Sport (11 05 2017) Source: IAAF Dimensiondata Nike
Published 11 May 2017 at 3:23pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ኢጣልያ ኤርትራዊ ዳንኤል ተኽለሃይማኖት ኣብ ካልኣይ መድረኽ ድሕሪ ዘመዝገቦ ኣደናቒ ዓወት ንጉስ ዓቐበት ምዃን ቀይሕ ነጠብጣብ ኣብ ጻዕዳ ገበር ዝሕብራ ፖልካ ዶት ማልያ ብምልባስ ታሪኽ ሰሪሑ፡ ለተብርሃን ሃይላይን ምዕራፍ ባህታ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ጉያ እግሪ ዓወታት ይጎናጸፋ፡ ብዘርእሰናይ ታደሰን ለሊሳ ደሲሳን ተደፊኡ ብናይክ ዝተደገፈ መደብ ምውዳእ ማራቶን ትሕቲ ክልተ ሰዓታት ንስክላ ከይተዓወተ ተሪፉ፡
Published 11 May 2017 at 3:23pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
Share