ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (15/06/17)
Weekly Sport (15/06/2017) Source: IAAD Dimensiondata Bahrainmerida Goal Tdwsports Thesoutherntimes Nazret
Published 15 June 2017 at 8:18pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ኣብ ቦትስዋና ዝተረፉ ሰለስተ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነበር ምስ ክለብ ቦትስዋና ዳግም ናይ ምጽዋት ተስፋ ይረኽቡ፡ ኢትዮጵያ ኣብ መጻረዪ ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ብጋና ብገፊሕ ትሰዓር፡ ቅድድም ብሽክለታ ክራይተርዩም ዱ ዶፊን ተወዲኡ ዙር ስዊስ ይጅምር፡ መርሃዊ፡ መኽሰብን ጽጋቡን ይሳተፉ፡ ኣብ ቻይና ኣትሌታት ኢትዮጵያ ዓወታት የመዝግቡ።
Published 15 June 2017 at 8:18pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
Available in other languages
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