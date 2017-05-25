ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (25/05/17)
Weekly Sport (25 05 2017) Source: IAAF Thesun Twitter VishwaGujarat WJTV
Published 25 May 2017 at 6:03pm
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ኣብ ዙር ኢጣልያ 2017 ኣብ መሪሕነት ዝርከብ ቶም ዱሞሊን ኣብ መንጎ ውድድር ክሸይን ወሪዱ ተቐናቐንቱ ሓዲጎሞ ከይዶም: ኢትዮጵያ ጃምላዊ መርመራ ደም ኣትሌታት ኣካይዳ: ኣብ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ዓለምለኻዊ ውድድር ማራቶን ኤርትራዊ ዑቕባይ ገብረትንሳኤ ተዓዋቲ ኮይኑ: ኣብ ሻምፒዮና ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ 10000 ሜ ውድድራት ሰንበረ ተፈሪን ኣንዱኣምላክ በልሁን ዘደንቕ ውጽኢታት ኣመዝጊቦም:
Published 25 May 2017 at 6:03pm
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