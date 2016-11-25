ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ብ ኣውሮፓዊያን መጻእቲ ክጸንቱ ዝተፈርዱ ቀዳሞት ህዝቢታት ኣውስትራሊያ

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Uncle Richard Johnson [Credit: Amy Chien-Yu Wang ]

Uncle Richard Johnson [Credit: Amy Chien-Yu Wang ] Source: Uncle Richard Johnson [Credit: Amy Chien-Yu Wang ]

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Published 25 November 2016 at 2:08pm, updated 15 December 2016 at 8:57pm
By Beyene Semere
Source: SBS
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መጽናዕቲ ከምዝሕብርዎ ቀዳሞት ህዝቢታት ኣውስትራሊያ ኣብ ዓለም እቶም ዝጠንተዉን ናይ 50 ሺሕ ታሪኽ ህላውነት ዘለዎም እዮም። ኣብ 2014 ዝትገብረ መጽናዕቲ ከምዝሕብሮ፡ 30 ሚእታዊ ኣውስትራኢያዊያን እዮም ብዛዕባ ባህልን ታሪኽ ደቀባት ኣቦርጂንን ቶረስ ስትረይትን ዝፈልጡ፡፣ኣብ 1788 ኣውሮጳዊያን እግሮም ኣብ ኣውስትራሊያ ካብ ዝረገጹላ ዕለት ጀሚሮም ነቲ ኣብዚ ዝጸንሖም ህዝቢ ከጽንቱ፡ ሰብኣዊ ክብሪ ዝቕንጥጥ፡ ቀጻሊነት ልምድን ባህሊን ቋንቋን ክጥፍእ ዘይተጠቕምሉ ፖሊሲ ኣይነበረን፡ ብዛዕባ ደቀባት ኣውስትራሊያዊያን ብዛያዳ ንምፍላጥ ነዚ ብምጥዋቕ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም።

Published 25 November 2016 at 2:08pm, updated 15 December 2016 at 8:57pm
By Beyene Semere
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