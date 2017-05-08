ሕማም ልቢ ንምፍላጡን ንምፍዋሱን
Fitness[Credit: E'Lisa Campbell /Flickr CC BY-SA 2.0] Source: Fitness[Credit: E'Lisa Campbell /Flickr CC BY-SA 2.0]
Published 9 May 2017 at 9:58am
By በየነ ሰመረ
Source: SBS
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ካብ ጠንቅታት ሞት ኣብ ቀዳማይ ተርታ ዝስራዕዩ። ሕማም ልቢ። ብገምጋም ኣብ ነፍሲወከፍ 12 ደቒቕ ብሰንኪ ምስ ሕማም ልቢ ዝተሓሓዝ ሕማም ይመውት፡ ብድኻም ልቢ ድማ ኣብ ሰዓት ሓደ ኣውስትራሊታዊ ይመውት።እዚ ሕማም ከምዘለኩምን ክትፈልጡን ሕማም ልቢ እንተለኩምን እንታይ ክትገብሩ ከምዘለኩምን እዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ክነግረኩም እዩ።
Published 9 May 2017 at 9:58am
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