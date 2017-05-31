ንሰለስተ ደቃ ኣብ ቀላይ ዘእተወት ኣውስትራሊያዊት ጓል ደቡብ ሱዳን ተፈሪዳ
Akon Guode arriving at the court for sentencing (AAP) Source: Akon Guode arriving at the court for sentencing (AAP)
Published 1 June 2017 at 7:53am
By Beyene Semere
Source: SBS
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ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ኣውስትራሊያ ተሰዲዳ ትነብር ዝነበረት ንደቃ ኣብ መኪና ጽዒና ናብ ሓደ ኣብ መበርን ዝርከብ ቀላይ ኣትያ። ሰለስተ ደቃ ድማ ሞይቶም። ትማሊ ኣብዝወዓለ መጋባኣያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ን 26 ዓመትን መንፈቕን ኣብ ማእሰርቲ ምስተፈትሐት ድማ ካብ ኣውስትራሊያ ክትስጎግ ተፈሪድዋ፡ ንዝርዝር ትሕዝቶ ኣብዚ ጠውቑ፡፣
Published 1 June 2017 at 7:53am
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