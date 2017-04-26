መልሲ ቀ.ሚ ኢትዮጵያ፡ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ክህነጽ ዝተመደበ መገዲ ባቡር፡ ንተጋሩ ኣቖጢዕዎም።
PM Hailemariam and Pre of Uganda in Adwa (Mil) Source: PM Hailemariam and Pre of Uganda in Adwa (Mil)
Published 27 April 2017 at 9:33am
By SBS Tigrinya
Source: SBS
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ዩኒቨርሲቲ ፓን ኣፍሪቃ ኣብ ዓድዋ ክህነጽዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ፡ ፕረሲደንት ኡጋንዳን ካልኦት ብርክት ዝበሉ መራሒቲ ኣፍሪቃ ነበር ኣብ ስነ-ስርዓት ምንባር እምነ መሰረት ተሳቲፎም። ብዘይካዚ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ክህነጽ ተመዲቡ ዝነበረ መገዲ ባቡር ኣብ ምንታይ ኩነታት ከምዘሎ ሓቲቱ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ድማ ፡ ምህናጽ መገዲ ባቡር ኣዝዩ ክቡር ብምዃኑ ምስ ጊዜ ዝረኤ እዩ ዝብል መልሲ ተዋሂቡ፡ ህዝቢ ግና በቲ መልሲ ኣይተሓጎሰን። ብዙሓት ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቁጠዓኦም ይገልጹ ኣለዉ፡፣
Published 27 April 2017 at 9:33am
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